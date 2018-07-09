آغاز شمارش دستی آراء انتخاباتی ۶ استان عراق در بغداد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سومریه نیوز، یک منبع آگاه اعلام کرد که روند شمارش دستی آراء شش استان عراق (بصره، میسان، ذی قار، المثنی، دیوانیه و واسط) امروز در نمایشگاه بین المللی بغداد واقع در مرکز پایتخت عراق آغاز شد.

وی در ادامه افزود: این روند تحت نظارت چندین قاضی برای تضمین سلامت نتایج اعلامی برگزار می شود و خبرنگاران حق ورود به محل شمارش آراء را ندارند.

پیشتر کمیساریای عالی انتخابات عراق اعلام کرده بود که قرار است این روند در روز دوشنبه برگزار شود.

شایان ذکر است که روند شمارش دستی آراء در کرکوک به پایان رسیده و قرار است این عملیات در سلیمانیه واقع در اقلیم کردستان عراق نیز اجرا شود.