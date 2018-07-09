به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام حجت‌الله فاضلی در گفتگو با خبر نگار مهر ضمن اشاره به نقش اساسی امام صادق(ع) در ترویج اسلام و مکتب تشیع، اظهار داشت: یکی از افتخارات تشیع تأسی به ائمه معصومین (ع) است که همین امر وجه تمایز تشیع با سایر مذاهب را رقم زده است.

مدیر حوزه‌های علمیه خواهران استان کرمانشاه با اشاره به حدیث ثقلین، گفت: اگر جهان اسلام به این مهم که قرآن و اهل بیت(ع) را با هم داشته باشد توجه کند بدون تردید وحدت در بین آنها محقق خواهد شد و تفرقه و جدایی پایان خواهد یافت.

وی تمسک به قرآن و اهل بیت(ع) را مهم ترین خنثی کننده توطئه‌های دشمنان اسلام معرفی کرد و افزود: امروز دشمنان به این مهم پی برده‌اند و به هر بهانه‌ای با شعارهای دروغین قصد دارند شبهه شیعه اثنی‌عشری و شیعه جعفری را پررنگ کنند.

حجت‌الاسلام فاضلی تصریح کرد: در این شرایط باید مرجعیت وحدت آفرین جهان اسلام که قرآن و اهل بیت(ع) هستند را مهم بشماریم.

وی یادآور شد: در راس آنها وجود امام جعفر صادق(ع) که تمام مذاهب به عظمت و شکوه و بزرگواری آن حضرت معترف هستند و بسیاری بزرگان مذاهب دیگر با واسطه‌ یا بی واسطه از شاگردان آن امام همام به شمار می آیند.

این استاد حوزه اظهار داشت: امام صادق(ع) محور وحدت مذاهب اسلامی است و می تواند محور معرفت جهان اسلام در وحدت امت اسلامی باشد.

وی بیان داشت: در این شرایط که جامعه نیاز به وحدت و انسجام دارد شخصیت و سیره اخلاقی امام صادق(ع) می تواند الگویی برای امت اسلامی باشد.