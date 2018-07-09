اخلاص رزمندگان عامل پیروزی در جنگ تحمیلی

به گزارش خبرنگار مهر، امیر مرادی پیش از ظهر دوشنبه و در حالی که توسط طاهرخانی بخشدار گلستان همراهی می شد، با حضور در منازل فیروز احمدی و داوود رضایی جانبازان ۲۵ و ۳۵ درصد ۸ سال دفاع مقدس با آن ها دیدار کرد.

معاون فرهنگی بنیاد شهید و امور ایثارگران شهرستان های استان تهران در این دیدار طی سخنانی ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهدا و ایثارگران هشت سال دفاع مقدس به بیان ایثارگری این عزیزان و خانواده آنان پرداخت.

وی اضافه کرد: مجموعه بنیاد شهید افتخار و توفیق دارد، که به جانبازان و خانواده های شهدا و ایثارگران خدمت رسانی کند.

مرادی ساده زیستی و اخلاص رزمندگان در ۸ سال جنگ تحمیلی را از عوامل پیروزی کشور در تقابل با متجاوزان بعثی و حامیان بین المللی آن ها دانست و افزود: به برکت این مجاهدت ها و از خودگذشتگی های جانبازان، شهدا و رزمندگان هشت سال دفاع مقدس بود که امروز کشور در آرامش و امنیت است.

معاون فرهنگی بنیاد شهید و امور ایثارگران شهرستان های استان تهران ادامه داد: ولایت مداری و التزام عملی به ولایت فقیه و از خودگذشتگی ها و ایثارگری های این عزیزان بود که امروز به عزت و سربلندی کشور افتخار می کنیم.