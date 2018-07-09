واکنش پمپئو به گانگستری خواندن مذاکره با کره شمالی

به گزارش خبرگزاری مهر، «مایک پمپئو» از این کشور و سفر وی به ژاپن،در واکنش به بیانیه کره شمالی که روند مذاکرات با وزیر امور خارجه آمریکا را تاسف انگیز خوانده و خواسته های واشنگتن از پیونگ یانگ را گانگستری توصیف کرده بود، گفت: اگر خواسته های این چنینی گانگستری باشند، جهان یک گانگستر است.

او در ادامه گفت که سازمان ملل متحد یک صدا خواستار خلع سلاح اتمی کره شمالی است.

پمپئو روزهای جمعه و شنبه (۶ و ۷ ژوئیه) در پیونگ‌یانگ، پایتخت کره شمالی، مذاکرات فشرده‌ای با کیم یونگ چول، رئیس پیشین سازمان اطلاعاتی این کشور، انجام داد. کیم از افراد نزدیک به کیم جونگ اون، زمامدار کره شمالی است.

پمپئو روز شنبه در پایان مذاکرات خود در کره شمالی اشاره کرد به اینکه گفت‌وگوها درباره قصد کره شمالی برای کنار گذاشتن برنامه هسته‌ای خود بسیار سازنده بوده است. اما کره شمالی تازه‌ترین دور گفت‌وگوها با آمریکا بر سر خلع سلاح شبه جزیره کره را "بسیار مایوس‌کننده" خواند.

سخنگوی وزارت امور خارجه کره شمالی نتیجه مذاکرات را بسیار نگران‌کننده ارزیابی کرد و آمریکا را متهم کرد به اینکه خواسته های طمع‌کارانه دارد، زیرا به طور یک‌جانبه به دنبال خلع سلاح اتمی کامل، غیرقابل بازگشت و قابل راستی‌آزمایی کره شمالی است.

در بیانیه وزارت امور خارجه کره شمالی در این باره آمده است که آمریکا کره شمالی را برای متوقف کردن برنامه تسلیحات اتمی‌اش تحت فشار قرار داده و شیوه تفکری گانگستری دارد.