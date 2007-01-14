به گزارش خبرگزاری مهر، این فیلم محصول سال 2004 کشورهای فرانسه، انگلستان و اسپانیا است. کارگردانی آن را ژولین سری به عهده داشته که بازیگرانی چون چاو بله دین، ویلیامز بله و مالک دیئوف در آن ایفای نقش کرده اند. این فیلم به مدیریت دوبلاژ ناهید امیریان با قیمت 3500 تومان در دسترس علاقمندان قرار گرفته است.

داستان فیلم به تعدادی جوان می پردازد که با تمرینات فشرده حرکات آکروباتیک، خود را برای مبارزه با گروه تبهکار "یاکوزا" آماده می کنند. کین که از ورزیده ترین افراد یاکوزاست به اصرار خواهرش سعی می کند از این گروه قانون شکن خارج و به جمع آکروبات کاران ملحق شود. اما ناگهان پلیس وارد ماجرا می شود و ...

ژولین سری متولد سال 1971 در پاریس است. فعالیت های سینمایی را از سال 2001 با نویسندگی و کارگردانی سکانس های مبارزه فیلم "یاماکازی" آغاز کرد. او در حال حاضر روی فیلم درام - اکشنی با عنوان "عقرب" کار می کند که احتمالاً سال 2007 آماده نمایش خواهد شد.

ویلیام بله تا به حال در دو فیلم "یاماکازی" 2001 و "تلاش بزرگ" 2004 بازی کرده و چاو بله دین هم فقط همین دو فیلم را در کارنامه دارد. فیلمنامه "تلاش بزرگ" را مورونو گیبله، فیلیپ لیون، شارل پریر و ژولین سری نوشته اند. فیلم یک نام بین المللی هم دارد که "پسران باد" است. "تلاش بزرگ" 14 می 2004 در بازار فیلم جشنواره کن ارائه و 23 ژوئن در فرانسه اکران شد. کریستین هنسن، آهنگساز فیلم، هم نامزد بهترین موسیقی متن از جوایز موسیقی متن دنیا شد.

نسخه دی وی دی "تلاش بزرگ" با دو زیرنویس فارسی و انگلیسی و صدای دالبی استریو با زمان 120 دقیقه وارد بازار شده است. آنونس، بیوگرافی کارگردان و بازیگران و امکان انتخاب صحنه از ویژگی های این دی وی دی است. در دوبله این فیلم علیرضا باشکندی به جای چاو بله دین، امیرمحمد صمصامی به جای ویلیامز بله و بهروز علی محمدی به جای مالک دیوف حرف زده اند.