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۱۸ تیر ۱۳۹۷، ۱۳:۲۷

در مراسم عزاداری شهادت امام جعفر صادق(ع) مطرح شد؛

چرا امام صادق(ع) را رییس مذهب تشیع نامیدند

چرا امام صادق(ع) را رییس مذهب تشیع نامیدند

ری- یک مبلغ دینی در مراسم عزاداری شهادت امام جعفر صادق(ع) به بررسی خدمات امام صادق(ع) و چرایی نامیدن ایشان به عنوان رییس مذهب تشیع پرداخت.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام مهدی سروش محلاتی پیش از ظهر دوشنبه در مراسم سوگواری شهادت امام صادق(ع) در بیت آیت الله وحیدی گلپایگانی طی سخنانی گفت: علامه شریف قرشی در موسوعه امام صادق(ع) نام ۴۶۷۲ نفر از شاگردان حضرت جعفر صادق(ع) را آورده است، ضمن این که حضرت احتمالا شاگردان بیشتری داشته اند ولی نام برخی از آن ها موجود نیست.

وی اضافه کرد: برخی از شاگردان برجسته امام صادق(ع) در شهرهای دیگر از جمله کوفه ساکن بودند اما برای استفاده از محضر علمی آن امام همام به مدینه می آمدند. بنابراین همه ۴ هزار شاگرد حضرت جعفر(ع) همزمان در کلاس درس ایشان شرکت نمی کردند.

این مبلغ دینی اضافه کرد: امام صادق(ع) ۳۵ سال امامت امت را بر عهده داشتند و در این میان، صرفا ۳ سال حوزه علمیه تشکیل دادند و ۳۲ سال دیگر در زندان یا احضار یا تبعید بودند، حکومت ستمگر بنی امیه یا بنی عباس، مدام حضرت جعفر(ع) را تحت فشار قرار می دادند، شخصیت برجسته علمی و فقهی امام جعفر صادق(ع) مورد تایید ائمه مذاهب اهل سنت است و همه آن ها خود را از نظر علمی در سطحی بسیار پایین تر از حضرت جعفر بن محمد(ع) معرفی کرده اند.

سروش محلاتی گفت: از امام صادق(ع) به تنهایی بیشتر از سایر اهل بیت(ع) روایت و حدیث نقل شده است، بعد از حضرت جعفر(ع)، بیشترین روایات از امیرالمومنین علی(ع) نقل شده است، ابی فتح شهرستانی، که نسبت به شیعیان بسیار بد دهان و هتاک بود، نسبت به شخصیت و مقام علمی و جایگاه فقهی حضرت جعفر صادق(ع) با احترام بسیار یاد می کند و می گوید علم از جعفر بن محمد(ع) سرچشمه می گیرد.

وی گفت: حضرت صادق(ع) با نظم و دقت ویژه ای مطالب اعتقادی و معرفتی را بیان می کردند. آموزه های امام صادق(ع) هویت دینی و مذهبی تشیع را در طول تاریخ حفظ کردند، شخصیت علمی و اخلاقی حضرت صادق(ع) علاوه بر شیعیان و اهل سنت، بسیار مورد احترام و تکریم برخی از مسیحیان و دانشمندان عالم است.

بر اساس این گزارش، مراسم سوگواری شهادت امام جعفر صادق(ع) همه ساله در بیت آیت الله وحیدی گلپایگانی از نمایندگان ولی فقیه و مراجع معظم تقلید، برگزار می شود.
 

کد مطلب 4342243

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