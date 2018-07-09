باید براساس آموزه های دینی از مظلوم حمایت کنیم

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام سید حسین موسوی ظهر دوشنبه در جمع عزاداران سالروز شهادت امام صادق (ع) اظهار کرد: مسئله حفظ دین آنقدر اهمیت دارد که انسان بدن مادی خود را به مخاطره بیندازد و یا در سوریه حضور پیدا کند و شهید شود و سیدالشهدا برای دین با خانواده در کربلا حاضر شد.

وی افزود: : از ابتدای اسلام گروهی مخالف بوده و گروهی موافق و این دو با هم مبارزه کرده اند. ۴۰ سال در کشور حاکمیت اسلام پا برجا است و دومین حاکمیت تاریخ ساز تشیع هستیم پس باید از براساس دین از مظلوم حمایت کنیم.

موسوی بیان کرد: امام صادق(ع) را محصور کردن و اجازه ارتباط گیری با ایشان را نمی دادند تا کسی از این چشمه زلال استفاده نکند و دین گسترش نیابد.

استاد حوزه علمیه گفت: رهبر معظم انقلاب بارها اعلام کرده اند دشمنی استکبار با ما برسر موشک و دیگر مسائل نیست بلکه آنها با دین مشکل دارند و در صدر اسلام هم زمانی که پیامبر(ص) محبوبیت پیدا کرد سریع ایشان را تحریم کردند.

موسوی گفت: مسلمانان و تشییع امروز در اوج اقتدار قرار دارند ک به دلیل مدیریت کشور براساس فقه اهل بیت(ع) است و اتحادیه اروپا سعی می کند این اقتدار را کم کند. استکبار سعی می کند با فشار اقتصادی مردم را از حاکمیت و دین دور کند.