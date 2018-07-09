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۱۸ تیر ۱۳۹۷، ۱۳:۳۱

استاد حوزه و دانشگاه:

باید براساس آموزه های دینی از مظلوم حمایت کنیم

باید براساس آموزه های دینی از مظلوم حمایت کنیم

گناباد- استاد حوزه و دانشگاه گفت: وظیفه ماست که بر اساس آموزه های دینی از مظلومان حمایت کنیم.

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام سید حسین موسوی ظهر دوشنبه در جمع عزاداران سالروز  شهادت امام صادق (ع) اظهار کرد: مسئله حفظ دین آنقدر اهمیت دارد که انسان بدن مادی خود را به مخاطره بیندازد و یا در سوریه حضور پیدا کند و شهید شود و سیدالشهدا برای دین با خانواده در کربلا حاضر شد.

وی افزود: : از ابتدای اسلام گروهی مخالف بوده و گروهی موافق و این دو با هم مبارزه کرده اند. ۴۰ سال در کشور حاکمیت اسلام پا برجا است و دومین حاکمیت تاریخ ساز تشیع هستیم پس باید از براساس دین از مظلوم حمایت کنیم.

موسوی بیان کرد: امام صادق(ع) را محصور کردن و اجازه ارتباط گیری با ایشان را نمی دادند تا کسی از این چشمه زلال استفاده نکند و دین گسترش نیابد.

استاد حوزه علمیه گفت: رهبر معظم انقلاب بارها اعلام کرده اند دشمنی استکبار با ما برسر موشک و دیگر مسائل نیست بلکه آنها با دین مشکل دارند و در صدر اسلام هم زمانی که پیامبر(ص) محبوبیت پیدا کرد سریع ایشان را تحریم کردند.

موسوی گفت: مسلمانان و تشییع امروز در اوج اقتدار قرار دارند ک  به دلیل مدیریت کشور براساس فقه اهل بیت(ع) است و اتحادیه اروپا سعی می کند این اقتدار را کم کند. استکبار سعی می کند با فشار اقتصادی مردم را از حاکمیت و دین دور کند.

کد مطلب 4342255

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