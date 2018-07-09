طوفان اخراج در ترکیه در آستانه مراسم تحلیف اردوغان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آناتولی، با انتشار تازه ترین فرمان اضطراری رئیس جمهور ترکیه بیش از ۱۸ هزار نفر اخراج شدند. نیمی از این اخراج شدگان را پرسنل پلیس و بیش از پنج هزار تن دیگر را نظامیان تشکیل می دهند.

اتهام اصلی این افراد، ارتباط با کودتای نافرجام جولای ۲۰۱۶ است.

نزدیک به ۲۰۰ معلم و استاد دانشگاه نیز بر پایه فرمان رئیس جمهوری از کار برکنار و سه روزنامه و یک شبکه تلویزیونی بسته شدند.

بیش از یکصد هزار نفر از بعد از کودتای نافرجام ژوئیه ۲۰۱۶ در ترکیه و اعلام وضعیت اضطراری در آن کشور به دستور رجب طیب اردوغان، رئیس جمهوری از کار برکنار شده اند.

این وضعیت در حالی است که روز شنبه پارلمان جدید ترکیه آغاز به کار کرد که در این نظام جدید پست نخست وزیری حذف شده و نظام حکومتی ترکیه امروز دوشنبه با برگزاری مراسم ادای سوگند در مجلس و تحلیف رجب طیب اردوغان رییس جمهوری منتخب بطور رسمی از پارلمانی به ریاستی تغییر می کند.

بر اساس این گزارش، بعد از ظهر امروز مراسم رسمی آغاز به کار رییس جمهوری و دولت جدید ترکیه با حضور سران ۵۰ کشور برگزار می شود. در مراسم آغاز به کار رییس جمهوری ترکیه که با حضور شش هزار میهمان داخلی و خارجی در کاخ بش تپه آنکارا برگزار می شود، ۲۲ رئیس جمهوری، ۲۸ نخست وزیر و رئیس مجلس از کشورهای مختلف و دبیر کل ۶ نهاد بین المللی شرکت می کنند.