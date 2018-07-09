به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی دادگستری سیستان و بلوچستان، حجت‌الاسلام علی موحدی‌راد اظهار داشت: با تلاش نیروهای مرزبانی در چند ماه کار اطلاعاتی محموله‌های انفجاری در مرز سراوان کشف و ضبط شد.

دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان سیستان و بلوچستان ادامه داد: نیروهای مرزبانی استان در دو مرحله ۱۱ تله انفجاری، ۱۳ قبضه سلاح کلاش، تعدادی نارنجک، یک قبضه «آر پی جی» و تعدادی خرج گلوله «آر پی جی» از منطقه صفر مرزی سراوان کشف و ضبط کردند.

وی ضمن قدردانی از تلاش نیروهای اطلاعاتی و امنیتی و مرزبانان غیور، گفت: تمامی مرزهای استان سیستان و بلوچستان تحت رصد قرار دارد و توطئه‌های دشمن عملیاتی نخواهد شد.