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۱۸ تیر ۱۳۹۷، ۱۳:۲۸

کشف محموله‌های انفجاری در منطقه صفر مرزی سراوان

کشف محموله‌های انفجاری در منطقه صفر مرزی سراوان

زاهدان - دادستان عمومی و انقلاب مرکز سیستان و بلوچستان گفت: با تلاش نیروهای مرزبانی با چند ماه کار اطلاعاتی در دو مرحله محموله‌های انفجاری در منطقه صفر مرزی سراوان کشف و ضبط شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی دادگستری سیستان و بلوچستان، حجت‌الاسلام علی موحدی‌راد اظهار داشت: با تلاش نیروهای مرزبانی در چند ماه کار اطلاعاتی محموله‌های انفجاری در مرز سراوان کشف و ضبط شد.

دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان سیستان و بلوچستان ادامه داد: نیروهای مرزبانی استان در دو مرحله ۱۱ تله انفجاری، ۱۳ قبضه سلاح کلاش، تعدادی نارنجک، یک قبضه «آر پی جی» و تعدادی خرج گلوله «آر پی جی» از منطقه صفر مرزی سراوان کشف و ضبط کردند.

وی ضمن قدردانی از تلاش نیروهای اطلاعاتی و امنیتی و مرزبانان غیور، گفت: تمامی مرزهای استان سیستان و بلوچستان تحت رصد قرار دارد و توطئه‌های دشمن عملیاتی نخواهد شد.

کد مطلب 4342259

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