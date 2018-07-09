بخشنامه اعمال مشوق های بیمه کارفرمایی ابلاغ شد/شرط معافیت

به گزارش خبرنگار مهر، بخشنامه طرح اعمال مشوق های بیمه کارفرمایی توسط عیسی منصوری معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزیر کار ابلاغ شد تا با هماهنگی سازمان تامین اجتماعی مقدمات اجرای این طرح و تهیه دستورالعمل آن فراهم شود.

در اجرای طرح مشوق‌های کارفرمایان از پرداخت حق بیمه سهم کارفرما در ازاء بکارگیری جوانان فارغ التحصیل دانشگاهی، کارفرمایان بنگاه‌های فعال اقتصادی بخش خصوصی و تعاونی دارای کد کارگاهی تامین اجتماعی در صورت جذب و بکارگیری جوانان دانش آموخته دانشگاهی از بین گروه هدف این طرح برای مدت یکسال از پرداخت حق بیمه تامین اجتماعی سهم کارفرما معاف می‌شوند و این سهم توسط دولت پرداخت می‌شود.

همچنین کارفرمایانی که به عنوان واحد پذیرنده، نسبت به جذب فارغ التحصیلان دانشگاهی دارای گواهی طی دوره کارورزی را جذب کنند بابت همان کارورزان و در چارچوب آیین نامه اجرایی ماده ۷۱ قانون برنامه ششم توسعه به مدت دو سال از مزایای معافیت حق بیمه سهم کارفرما برخوردار می‌شوند.

علاوه بر تمام کارگاه‌های خصوصی و تعاونی فعال یا کارگاه‌های دارای مجوز فعالیت از مراجع رسمی کشور تحت پوشش طرح مشوق بیمه‌ای سهم کارفرما قرار می‌گیرند و کارفرمایان واجد شرایط پس از تامین نیروی کار مورد نیاز از طریق مراکز کاریابی دارای مجوز فعالیت یا «اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی» و کسب تاییدیه به کار گماری نیروی کار جدید از سوی اداره مذکور و ارائه مدارک مورد نیاز به اداره تامین اجتماعی شهرستان محل فعالیت کارگاه، مشمول برقراری معافیت بیمه سهم کارفرما قرار می‌گیرند.

بر اساس این گزارش، طبق دستور اداری هفته گذشته نوربخش مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی، کلیه کارفرمایان کارگاههای مشمول این دستور درصورت به کارگیری نیروی کار جدید از مشوق بیمه ای معافیت از پرداخت ٢٠درصد حق بیمه سهم کارفرما حداکثر تا پایان سال ٩٧ برخوردار خواهند بود.

کارگاه های مشمول این طرح، به ازای هر دو نفر بیمه شده، مجاز به استخدام یک نفر نیروی کار دارای مدرک دانشگاهی هستند. به عنوان مثال کارگاهی که دارای ٤نفر بیمه شده باشد، می تواند ٢ نفر نیروی کار جدید براساس این دستورالعمل جذب کند. چنانچه تمایل به جذب یک نفر نیروی کار جدید دیگر با استفاده از مزایای مقرر در این دستور اداری داشته باشد، لازم است که ابتدا ٢ نفر دیگر بیمه شده جذب کند و پس از ارسال لیست و پرداخت حق بیمه آنها، نفر سوم در ماه آتی خواهد توانست از مزایای این دستورالعمل برخوردار شود.

بیمه شدگان جدیدی که براساس این قانون در کارگاه های تحت پوشش سازمان تأمین اجتماعی جذب می شوند، باید از میان بیکاران دارای مدرک کارشناسی و بالاتر که حداقل سه ماه از ثبت نام آنها در مراکز کاریابی و مشاوره ای سپری شده است، انتخاب شوند.

حداکثر سن بیمه شده برای مقطع کارشناسی ٢٥ سال تمام، برای مقطع کارشناسی ارشد ٢٨ سال و برای مقطع دکترا ٣٢ سال است. به حداکثر سن دانش آموختگان جویای کار پسر که دوره خدمت نظام وظیفه را گذرانده اند، دو سال اضافه می‌شود.

نداشتن سابقه بیمه تامین اجتماعی در یک سال گذشته و ثبت نام در مراکز کاریابی خصوصی دارای مجوز و یا سامانه کارورزی از دیگر شرایط بیمه شدگان مشمول این طرح است.

کارگاه مشمول این دستور اداری نیز باید دارای کد بیمه کارگاهی باشد و حداقل دو نفر بیمه شده تحت پوشش تأمین اجتماعی داشته باشد. کارگاه های تازه تاسیس در زمان اجرای طرح، از شمول این دستوراداری مستثنی هستند.