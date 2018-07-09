به گزارش خبرگزاری مهر، سلمان خدادادی رییس گروه دوستی پارلمانی کشورمان در راس هیاتی چهار نفره از اعضای گروه دوستی پارلمانی ایران و اوکراین به دعوت کازاچنکو همتای اوکراینی خود برای ملاقات با مقامات پارلمانی و دولتی اوکراین، تهران را به مقصد کی‌یف‌ترک کرد.

گفتنی است؛ در این سفر معصومه آقاپور علیشاهی، احمد بیگدلی و بشیر خالقی نمایندگان مردم شبستر ، خدابنده و خلخال در مجلس شورای اسلامی و از اعضای گروه دوستی پارلمانی ایران و اوکراین خدادادی را همراهی می‌کنند.

هیات پارلمانی کشورمان در طول مدت اقامت خود در کی‌یف با رییس گروه دوستی پارلمانی اوکراین و ایران، نایب رئیس مجلس اوکراین، رییس کمیسیون اجتماعی، رییس کمیسیون روابط خارجی و معاون سیاسی وزیر امور خارجه دیدار خواهد کرد و در خصوص تقویت و توسعه همکاریهای سیاسی ، اقتصادی و فرهنگی بویژه مناسبات پارلمانی را مورد گفتگو و تبادل نظر می‌نماید