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۱۸ تیر ۱۳۹۷، ۱۳:۴۱

گروه دوستی پارلمانی ایران به اوکراین سفر می‌کند

گروه دوستی پارلمانی ایران به اوکراین سفر می‌کند

رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس در رأس گروه دوستی پارلمانی کشورمان همراه با اعضای گروه دوستی پارلمانی ایران و اوکراین تهران را به مقصد کی‌یف‌ترک کردند.

به گزارش خبرگزاری مهر، سلمان خدادادی رییس گروه دوستی پارلمانی کشورمان در راس هیاتی چهار  نفره از اعضای گروه دوستی پارلمانی ایران و اوکراین به دعوت کازاچنکو همتای اوکراینی خود برای ملاقات با مقامات  پارلمانی و دولتی اوکراین، تهران را به مقصد کی‌یف‌ترک کرد.

گفتنی است؛ در این سفر معصومه آقاپور علیشاهی، احمد بیگدلی و بشیر خالقی نمایندگان مردم شبستر ، خدابنده و خلخال در مجلس شورای اسلامی و از  اعضای گروه دوستی پارلمانی ایران و اوکراین خدادادی را همراهی می‌کنند.

هیات پارلمانی کشورمان در طول مدت اقامت خود در کی‌یف با رییس گروه دوستی پارلمانی اوکراین و ایران، نایب رئیس مجلس اوکراین، رییس کمیسیون اجتماعی،  رییس کمیسیون روابط  خارجی و معاون سیاسی وزیر امور خارجه دیدار خواهد کرد  و در خصوص  تقویت و توسعه همکاریهای  سیاسی ، اقتصادی و فرهنگی بویژه مناسبات پارلمانی را مورد گفتگو و تبادل نظر  می‌نماید

کد مطلب 4342275

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