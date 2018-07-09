دستگیری عاملان قطعی برق در شرق تهران

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ منصور حشمتیان در این باره گفت: چندی پیش واحد گشت موتوری کلانتری ۱۴۴ جوادیه تهرانپارس در حال گشت زنی در حوزه استحفاظی خود بود که به رفتار یک موتورسوار جوان مشکوک شده و برای بررسی موضوع به سمت وی نزدیک شد، اما این موتورسوار به محض مشاهده ماموران با موتورسیکلت از محل فرار کرد، که در پی آن عملیات تعقیب و گریز میان پلیس و این فرد آغاز شده و سرانجام متهم در محدوده خیابان وفادار از سوی پلیس دستگیر و به کلانتری منتقل و موتورش نیز توقیف شد.

وی با اشاره به انجام بازجویی از متهم دستگیر شده، گفت: این فرد ابتدا قصد داشت با بیان اظهارات خلاف واقع خود را بیگناه نشان دهد، اما با توجه به اظهارات ضد و نقیض، سرانجام به جرم خود اعتراف کرده و گفت که به همراه دوستانش قصد سرقت کابل‌های برق را داشته و برای شناسایی محل و راه‌های در رو به آنجا آمده بود.

رئیس کلانتری ۱۴۴ جوادیه تهرانپارس با بیان اینکه متهم در بازجویی محل اختفای همدستانش و نیز مال‌خری را که اقدام به فروش اموال به وی کرده بودند، معرفی کرد، افزود: ماموران پس از هماهنگی با مقام قضایی به مخفیگاه متهم اعزام شده و همزمان به محل اختفای همدست دیگر و مال‌خر نیز رفته و اقدام به دستگیری و انتقال آنان به کلانتری کردند.

حشمتیان با بیان اینکه در بازرسی از مخفیگاه متهم و محل دستگیری مال‌خر صدها متر کابل برق سرقتی و همچنین وسایل شهرداری همچون نردههای وسط اتوبان و پل‌های عابر کشف و ضبط شد، گفت: متهمان که ۲۲، ۲۵ و ۲۶ سال سن داشتند در بازجویی به بزه انتسابی اقرار کرده و محل سرقت کابل‌های برق در بزرگراه زینالدین را نیز به ماموران نشان دادند.

وی با اشاره به تشکیل پرونده برای متهمان دستگیر شده، خاطرنشان کرد: این افراد پس از تشکیل پرونده، برای ادامه روند رسیدگی به جرم روانه دادسرا شده و از آن جا برای کشف دیگر جرائم در اختیار کارآگاهان پایگاه چهارم پلیس آگاهی تهران بزرگ قرار گرفتند.