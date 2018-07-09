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۱۸ تیر ۱۳۹۷، ۱۴:۰۹

دستگیری عاملان قطعی برق در شرق تهران

دستگیری عاملان قطعی برق در شرق تهران

رئیس کلانتری ۱۱۴ جوادیه تهرانپارس از دستگیری سارقان کابل‌های برق که سبب قطعی جریان برق در برخی مناطق شده بودند، خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ منصور حشمتیان در این باره گفت: چندی پیش واحد گشت موتوری کلانتری ۱۴۴ جوادیه تهرانپارس در حال گشت زنی در حوزه استحفاظی خود بود که به رفتار یک موتورسوار جوان مشکوک شده و برای بررسی موضوع به سمت وی نزدیک شد، اما این موتورسوار به محض مشاهده ماموران با موتورسیکلت از محل فرار کرد، که در پی آن عملیات تعقیب و گریز میان پلیس و این فرد آغاز شده و سرانجام متهم در محدوده خیابان وفادار از سوی پلیس دستگیر و به کلانتری منتقل و موتورش نیز توقیف شد.

وی با اشاره به انجام بازجویی از متهم دستگیر شده، گفت: این فرد ابتدا قصد داشت با بیان اظهارات خلاف واقع خود را بیگناه نشان دهد، اما با توجه به اظهارات ضد و نقیض، سرانجام به جرم خود اعتراف کرده و گفت که به همراه دوستانش قصد سرقت کابل‌های برق را داشته و برای شناسایی محل و راه‌های در رو به آنجا آمده بود.

رئیس کلانتری ۱۴۴ جوادیه تهرانپارس با بیان اینکه متهم در بازجویی محل اختفای همدستانش و نیز مال‌خری را که اقدام به فروش اموال به وی کرده بودند، معرفی کرد، افزود: ماموران پس از هماهنگی با مقام قضایی به مخفیگاه متهم اعزام شده و همزمان به محل اختفای همدست دیگر و مال‌خر نیز رفته و اقدام به دستگیری و انتقال آنان به کلانتری کردند.

حشمتیان با بیان اینکه در بازرسی از مخفیگاه متهم و محل دستگیری مال‌خر صدها متر کابل برق سرقتی و همچنین وسایل شهرداری همچون نردههای وسط اتوبان و پل‌های عابر کشف و ضبط شد، گفت: متهمان که ۲۲، ۲۵ و ۲۶ سال سن داشتند در بازجویی به بزه انتسابی اقرار کرده و محل سرقت کابل‌های برق در بزرگراه زینالدین را نیز به ماموران نشان دادند.

وی با اشاره به تشکیل پرونده برای متهمان دستگیر شده، خاطرنشان کرد: این افراد پس از تشکیل پرونده، برای ادامه روند رسیدگی به جرم روانه دادسرا شده و از آن جا برای کشف دیگر جرائم در اختیار کارآگاهان پایگاه چهارم پلیس آگاهی تهران بزرگ قرار گرفتند.

کد مطلب 4342280
نورا حسینی

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    نظرات

    • محسن IR ۰۷:۵۰ - ۱۳۹۷/۰۴/۱۹
      0 0
      پاسخ
      بزرگراه زین الدین تا حالا نشنیدم

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