خانه اتحادیه در مراحل نهایی مرمت

به گزارش خبرگزاری مهر، علی محمد سعادتی ضمن بیان این مطلب با اشاره به اقدام مشترک و هماهنگ معاونت شهرسازی، شهرداری منطقه ۱۲ و سازمان زیباسازی برای ساماندهی خیابان لاله زار به عنوان یکی از قدیمی ترین خیابان های تهران گفت: بسیاری از ساختمان های تاریخی و جداره های ارزشمند این خیابان در سال های گذشته دستخوش آسیب یا تغییر شده اند و بر این اساس پالایش جداره، سیما و منظر خیابان از اولین اقداماتی است که در آینده اجرا می شود.

وی موضوع ساماندهی ترافیک و تردد موتورسیکلت ها و خودروها در این خیابان را از دیگر موضوعات مهم و قابل بررسی معرفی و عنوان کرد: تلاش می کنیم در قالب این همکاری نقش مراکزی که پیش از این جنبه های فرهنگی داشته اند و امروز متروکه اند یا کاربری نامتجانسی دارند را تقویت کنیم.

به گفته مدیر بافت و بناهای تاریخی شهر تهران، مدیریت شهری به دنبال آن است تا نقش خیابان لاله زار را به عنوان محدوده ای تاریخی در پایتخت تقویت کند.

سعادتی همچنین از بررسی طرحی مبنی بر ایجاد راسته نمایش در خیابان لاله زار خبر داد و گفت: طبق بررسی های صورت گرفته احیای مراکز فرهنگی با این مضمون نکته ای است که می توان در آینده آن را دنبال کرد.

وی در پایان با اشاره به آخرین وضعیت خانه اتحادیه که در گذشته از سوی شهرداری تهران خریداری شد، بیان کرد: روند مرمت این بنا در مراحل نهایی است و عملیات عمرانی در حال انجام است. در خصوص محتوای فرهنگی و کاربری بنا هم نیاز به اجماع مجدد و تهیه طرح مفهومی دقیق تری است که این موضوع در دستور کار مدیران شهری قرار گرفته است.