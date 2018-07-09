اجرای پروژه های عمرانی عامل اصلی رفع محرومیت است

مجتبی شجاعی در گفت و گو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: با دستور ویژه استاندار، در هفته جاری ۶ پروژه شامل پروژه برق رسانی، ۳ جایگاه نگهداری دام، استخر دو منظوره پرورش ماهی و یک کانال آبیاری با اعتبار ۵ میلیارد ریال در روستای محروم «کومان» شهرستان دلگان کلنگ زنی و در کمتر از یک هفته عملیات اجرایی آنها آغاز می شود.



وی افزود: امیدواریم با اجرای این طرح ها ضمن رضایت الهی، مردم عزیز این روستا از محرومیت های زیرساختی فاصله بگیرند.



فرماندار دلگان یاد آور شد: همچنین با حضور مشاور و مدیرکل بانوان استانداری، همایش بانوان نخبه «دلگان» در هفته جاری برگزار می شود.



وی خاطر نشان کرد: با پیگیری های فرمانداری، نماینده مردم در مجلس و مساعدت های مدیر عامل شرکت آبفار سیستان و بلوچستان یک دستگاه جرثقیل و یک دستگاه بیل «بکهو» طی هفته جاری تحویل آبفار شهرستان «دلگان» می شود تا پروژه های مد نظر با سرعت بیشتری انجام شود.

شجاعی با اشاره به اقدامات صورت گرفته جهت پیگیری و بازدید وضعیت معیشت افراد تحت پوشش نهاد های حمایتی گفت: پیرو مصوبه اخیر شورای اداری دلگان و دستور کلیه مدیران ادارات دلگان موظف اند ماهانه به صورت جداگانه با هماهنگی بهزیستی، کمیته امداد حضرت امام(ره) و بنیاد شهید یکبار از منزل خانواده های معلول یا محروم و شهدا بازدید به عمل آورند تا از این طریق وضعیت معیشت و زندگی این افراد با دقت بیشتری مورد توجه مسئولین قرار گیرد.