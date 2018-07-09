  1. سلامت
  2. درمان
۱۸ تیر ۱۳۹۷، ۱۳:۵۵

رئیس سازمان غذا و دارو خبر داد؛

برخورد جدی با گران فروشی شرکت های تجهیزات پزشکی

برخورد جدی با گران فروشی شرکت های تجهیزات پزشکی

رئیس سازمان غذا و دارو، با اشاره به نرخ ارز مبادله ای تجهیزات و ملزومات پزشکی، از برخورد جدی با شرکت های گران فروش و متخلف خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر غلامرضا اصغری،  افزود: ممکن است برخی از شرکت های تجهیزات پزشکی با بهانه نوسانات نرخ دلار و به امید افزایش چندین برابری یا نامتعارف قیمت محصولات، اقلام تجهیزات پزشکی را نفروشند یا قیمت ها را افزایش داده باشند، در حالی که همه شرکت های تجهیزات پزشکی با ارز مبادله ای و دولتی اقلام مورد نیاز را وارد یا تامین می کنند.

وی با تاکید بر برخورد قاطعانه وزارت بهداشت با شرکت های متخلف تجهیزات پزشکی، ادامه داد: پیش از نوسانات بازار دلار، نرخ ارز مرجع ۳ هزار و ۸۶۰ تومان بود که اینک به ۴ هزار و ۲۰۰ تومان رسیده است، اما برخی شرکت ها انتظار داشتند افزایش قیمت فروش بیش از این باشد، بر همین اساس طبق برخی گزارش ها مبادرت به گران فروشی کردند. در چنین شرایطی قاعدتا ۲ برخورد اساسی انجام می شود که یکی از آن ها محرومیت این شرکت ها از ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی مبادله ای در بازار تجهیزات پزشکی است.

رئیس سازمان غذا و دارو، افزود: فاکتورهای خرید تجهیزات پزشکی بیمارستان ها همگی به طور مداوم بررسی می شوند و اگر در این فاکتورها مدرکی مبنی بر خریداری تجهیزات پزشکی با قیمتی بیش از نرخ مصوب وزارت بهداشت رویت یا توسط خود بیمارستان گزارش شود، شرکت های متخلف فورا با پیگیری وزارت بهداشت، پرونده قضائی آنها را از طریق تعزیرات پیگیری می کند.   

اصغری تصریح کرد: بسیاری از شرکت های تجهیزات پزشکی، از جمله تامین کنندگان تجهیزات اساسی و مورد نیاز بیمارستان ها هستند و افزایش قیمت تجهیزات بیش از ۹ درصد و نرخ مصوب اعلامی، تخلفی آشکار است، زیرا همه فروشندگان تجهیزات پزشکی مورد تایید وزارت بهداشت، از ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی این وزارتخانه بهره مند هستند.

کد مطلب 4342286
حبیب احسنی پور

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها