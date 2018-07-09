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۱۸ تیر ۱۳۹۷، ۱۴:۲۴

سفر یک هیأت فلسطینی به سوریه برای بررسی «معامله قرن»

سفر یک هیأت فلسطینی به سوریه برای بررسی «معامله قرن»

یک هیأت از سوی سازمان آزادی بخش فلسطین برای دیدار با مسئولان سوری و بررسی طرح آمریکایی معامله قرن بعد از ظهر امروز(دوشنبه) به دمشق سفر می کند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روسیا الیوم، قرار است یک هیأت از سوی کمیته اجرایی سازمان آزادی بخش فلسطین(ساف) به ریاست عزام الاحمد امروز به دمشق سفر کند تا در جریان دیدار با مسئولان سوری در خصوص روابط میان دو طرف بحث و تبادل نظر انجام دهد.

هم چنین بر اساس گزارش های منتشر شده قرار است اعضای این هیأت فلسطینی در جریان نشستهای خود در دمشق در خصوص آخرین تحولات سیاسی منطقه و طرح شوم آمریکا علیه مسأله فلسطین موسوم به «معامله قرن» رایزنی کنند.

گروه های مختلف فلسطینی مخالفت قاطع خود را با این طرح آمریکایی اعلام کرده اند.

کد مطلب 4342288

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