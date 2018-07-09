معاون وزیر امورخارجه از زیرساخت های اقتصادی مرز آستارا بازدید کرد

به گزارش خبرنگار مهر، غلامرضا انصاری ظهر دوشنبه با حضور در شهرستان مرزی و بندری آستارا از منطقه ویژه اقتصادی، شناگاه سفیر امید، پایانه مسافری - مرزی، پل مرزی ایران و جمهوری آذربایجان در منطقه صفر مرزی آستارا، انبارهای عمومی، گمرک آستارا، پل ریلی مشترک و ترمینال ریلی آستارا- آستارا بازدید کرد.

وی در این بازدید که با حضور فرماندار و مسئولان دستگاه های اجرایی شهرستان مرزی بندر آستارا انجام شد، با وضعیت زیرساخت‌های اقتصادی مرزهای زمینی، دریایی و ریلی آستارا، توسعه تجارت خارجی و خط مرزی دو کشور همسایه در رودخانه مرزی آستاراچای و چگونگی تردد اتباع ایرانی و آذری آشنا شد.

معاون اقتصادی وزارت امور خارجه در این بازدید ها با تاکید بر اهمیت گسترش همکاری های اقتصادی با همسایگان به ویژه کشور دوست و همسایه جمهوری آذربایجان، اظهار کرد: وزارت امور خارجه تمرکز ویژه ای برای گسترش همکاری با کشورهای همسایه دارد و هر چه بتوانیم مناسبات مرزی و زمینه توسعه همکاری های اقتصادی را با همسایگان افزایش دهیم، به امنیت اقتصادی منطقه و مرزنشینان کمک کرده ایم.

غلامرضا انصاری با اشاره به ظرفیت های ممتاز شهرستان مرزی بندر آستارا در زمینه های گردشگری و اقتصاد مرزی، افزود: شهرستان مرزی بندر آستارا از سه مرز ریلی، دریایی و زمینی برخوردار است و باید از وجود این استعداد ها و مزیت ها استفاده حداکثری و پرثمر صورت گیرد.

شهرستان مرزی بندر آستارا در شمال غربی استان گیلان و مجاورت شهر آستارای جمهوری آذربایجان قرار دارد و یکی از مرزهای پرتردد جمهوری اسلامی ایران محسوب می شود.