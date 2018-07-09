به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از فدراسیون والیبال، اردوی تیم ملی والیبال ایران از تاریخ ۲۶ تیرماه در محل فدراسیون برگزار می شود. بنا به هماهنگی های انجام شده بین فدراسیون والیبال جمهوری اسلامی ایران و کمیته ملی المپیک اسامی ۱۸ بازیکن در سامانه رسمی مسابقات ثبت نام شدند تا در صورت نیاز و مشکلات پیش بینی نشده امکان تغییر در لیست ۱۴ نفره ابتدایی ایجاد شود.

اردوی تیم ملی والیبال ایران با ۱۵ نفر آغاز خواهد شد و ۳ بازیکن پس از پایان رقابت های قهرمانی جوانان آسیا در بحرین به تمرینات اضافه خواهند شد تا تیم با تمام نفرات برای بازی های آسیایی جاکارتا آماده شوند.

لیست نفرات تشکیل دهنده اردوی تیم ملی والیبال ایران برای بازی های آسیایی جاکارتا و اعضای کادر فنی به شرح زیر است:

* سعید معروف، محمد طاهری وادی، فرهاد سال افزون

* امیر غفور، صابر کاظمی

* میلاد عبادی پور،فرهاد قائمی، محمد جواد معنوی نژاد، میثم صالحی، سید محمد موسوی، سامان فائزی، علی اصغر مجرد، علی شفیعی

* مهدی مرندی، مصطفی حیدری

* مرتضی شریفی، امیر حسین توخته و محمدرضا حضرت پور بعد از مسابقات قهرمانی جوانان آسیا در بحرین به تیم ملحق خواهند شد.

کادرفنی:

* ایگور کولاکوویچ (سرمربی)

* پیمان اکبری، سعید رضایی، دراگان کوبیلسکی، جهانگیر سید عباسی، پویا عزیزی، کامبیز یعقوبی (مربی)

* دانیل میشیچ (بدنساز)

* نوید مشجری، رامین تاج الدینی (آنالیزور)

* ​علی پیشیاره (ماساژور)