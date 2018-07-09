۵ پایگاه طرح اوقات فراغت در «مهرستان» افتتاح شد

محمد ابراهیمی اله آباد در گفت و گو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: اوقات فراغت و برنامه ریزی برای آن، فرصت مناسبی برای شکوفا شدن استعدادهای نهفته نوجوانان و جوانان است که در بسیاری از موارد در شناسایی این استعدادها، شغل و حرفه افراد نیز مشخص می شود.

وی افزود : امروزه آسیب هایی از جمله استفاده نادرست از فضای مجازی در اوقات فراغت دانش آموزان را تهدید می کند؛ لذا بهره گیری از توانمندی های کلاس های تابستانی یکی از راه های جلوگیری از این آسیب هاست.

معاونت پرورشی و تربیت بدنی آموزش و پرورش شهرستان مهرستان بیان داشت: در این پایگاه ها کلاس های قرآنی، فرهنگی و هنری، ورزشی، علمی و مهارت آموزی با شعار هر دانش آموز یک مهارت به مدت ۸ هفته و با همکاری کمیته امداد، هلال احمر، بسیج و میراث فرهنگی برگزار می شود.

وی ادامه داد: از این ۵ پایگاه اوقات فراغت ۳ پایگاه طرح اوقات فراغت در سطح شهر مهرستان یک پایگاه در دهستان «بیرک» و یکی دیگر هم در بخش «آشار» کار خود را آغاز کرده اند.