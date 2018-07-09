ترافیک در محور چالوس محدوده بیلقان سنگین است

سرهنگ رضا معظمی گودرزی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به وضعیت ترافیکی محورهای مواصلاتی استان، اظهار کرد: در حال حاضر ترافیک در جنوب به شمال محور کرج - چالوس (از بیلقان تا کیلومتر پنج) سنگین است.

وی ترافیک در دیگر مقاطع محور کرج - چالوس را پرحجم اعلام کرد.

رئیس پلیس‌راه استان البرز در ادامه ترافیک در باند جنوبی آزادراه کرج -– قزوین از محدوده مهرویلا تا پایانه مسافربری شهید کلانتری را نیمه سنگین گزارش کرد.

سرهنگ معظمی گودرزی ترافیک سایر محورهای مواصلاتی استان را آرام و روان اعلام کرد و از رانندگانی که قصد عبور از محورهای استان البرز به ویژه محور پرتردد چالوس رادارند خواست با رعایت قوانین راهنمایی و رانندگی همچنین رعایت سرعت مطمئنه از بروز حادثه جلوگیری و سفری ایمن را برای خود و خانواده رقم بزنند.