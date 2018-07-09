نظام مالیاتی کشور مبتنی بر مشارکت قانونمند مردم است

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از استانداری زنجان؛ اسدالله درویش امیری در دیدار مدیرکل و جمعی از مدیران اداره کل امور مالیاتی استان، با بیان اینکه فعالیت اداره کل امور مالیاتی به دلیل اینکه همواره به نمایندگی از دولت موظف به دریافت مالیات به عنوان سهم مشارکت مردم در اداره کشور است، با نارضایتی های فراوانی روبروست، اظهار کرد: باید با تفسیر صحیح و آگاهانه قوانین، مردم را در پرداخت به موقع مالیات توجیه نمود.

وی آشنایی و اِشرافیت کامل ماموران و ممیزین مالیاتی به قوانین و مقررات را ضروری خواند و تصریح کرد: ماموران و کارکنان اداره کل امور مالیاتی باید ضمن مراعات شرایط مردم، از حقوق دولت نیز دفاع نموده و با رفتاری شایسته، مردم را به صورت قانونی توجیه کنند.

درویش امیری نظام مالیاتی کشور را مبتنی بر مشارکت قانونمند مردم دانست و گفت: در جمهوری اسلامی ایران، عمده مالیات اخذ شده از مردم در راستای رشد، پیشرفت و احداث زیرساخت های توسعه کشور هزینه می شود.

استاندار زنجان برخوردهای نامناسب و رفتارهای تلخ و آمرانه با مردم و مودیان مالیاتی را غیر قابل پذیرش دانست و خاطر نشان کرد: نمی توان هم از مردم مالیات دریافت نمود و هم رفتارهای تلخ و آمرانه با آنها داشت، لذا در حوزه مالیاتی باید رعایت اخلاق و ادب اسلامی در اولویت اول قرار گیرد و با مردم متناسب با شئون شهروندی آنها رفتار کرد.

درویش امیری ادامه داد: باید با کمک رسانه ها و مطبوعات در زمینه پرداخت مالیات در استان و کشور، فرهنگ سازی صورت گیرد تا مردم بدانند با پرداخت مالیات از زندگی بهتر و رفاه بیشتری برخوردار خواهند شد.

وی با اشاره به اینکه اغلب کشورهای فاقد نفت و گاز، از طریق اخذ مالیات، کشور خود را اداره می کنند، اظهار کرد: اگرچه در ایران به دلیل وجود ذخایر نفت و گاز و درآمد حاصل از فروش آنها هنوز مجبور به استفاده از مالیات برای پرداخت حقوق کارکنان، تقویت بنیه دفاعی و اداره کشور نشده ایم، اما با توجه به کاهش منابع طبیعی، آب و ذخایر نفت و گاز کشور، ضروری است مردم همراهی بیشتری در حوزه مصرف داشته باشند.

استاندار زنجان هزینه های اداره کشور را به دلیل کثرت نیروی انسانی در ساختار نظام اداری بسیار بالا دانست و گفت: برقراری امنیت، ایجاد آرامش، فراهم نمودن زمینه تحصیل، تامین انرژی، ساخت جاده و تامین نیازهای روزمره مردم هزینه بالایی دارد و بدون مشارکت مردم، پرداخت تمامی این هزینه ها از سوی دولت و حکومت به تنهایی امکان پذیر نیست.

درویش امیری ابراز امیدواری کرد با همراهی رسانه ها و مشارکت مردم در اداره کشور، زندگی خوب و همراه با نشاط و امنیت برای عموم مردم جامعه تامین شود.