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۱۸ تیر ۱۳۹۷، ۱۴:۵۴

دیدار هنرمندان سینما با تیم‌های ملی والیبال نشسته

دیدار هنرمندان سینما با تیم‌های ملی والیبال نشسته

هنرمندان سینما با حضور در اردوی تیم‌های ملی والیبال نشسته بانوان و آقایان با آنها دیدار کردند.

به گزارش خبرگزاری مهر، حامد بهداد، مهتاب کرامتی و نسرین نصرتی ظهر امروز دوشنبه،  با حضور در کمپ تیم های ملی فدراسیون ورزش های جانبازان و معلولان، با اعضای تیم های ملی والیبال نشسته بازدید کردند.

در این دیدار صمیمانه که در اردوی متصل به اعزام ورزشکاران به رقابت های قهرمانی جهان هلند برگزار شد، هنرمندان میهمان، تحت تاثیر انگیزه و همت عالی ملی پوشان والیبال نشسته در تمرینات، برای هر دو تیم بانوان و آقایان آرزوی موفقیت و سربلندی کردند.

در حاشیه ی این دیدار مهتاب کرامتی به روابط عمومی فدراسیون جانبازان و معلولان گفت: برای دومین بار در جمع بانوان ملی پوش والیبال نشسته حضور یافتم و تیم آقایان را امروز ملاقات کردم. در آستانه اعزام به رقابت های جهانی، منتظر شنیدن اخبار قهرمانی ملی پوشان کشورمان هستیم.

نسرین نصرتی، دیگر بازیگر میهمان این اردو نیز با اشاره به روحیه شاداب ملی پوشان جانباز و معلول گفت: ارتباط نزدیک با ملی پوشان جانباز و معلول برای من باعث افتخار است. امروز با اشتیاق در جمع این ورزشکاران حاضر شدم و روحیه ی تیمی و صمیمیت ملی پوشان انگیزه گرفتم.

کد مطلب 4342318

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