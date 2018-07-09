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۱۸ تیر ۱۳۹۷، ۱۴:۴۷

نماینده مردم بیرجند، درمیان و خوسف در مجلس:

زیرساخت های اشتغال در روستاها فراهم شود

زیرساخت های اشتغال در روستاها فراهم شود

بیرجند- نماینده مردم بیرجند، درمیان و خوسف در مجلس با بیان اینکه یکی از مشکلات مردم در روستاها اشتغال است، گفت: زیر ساخت های اشتغال در روستاها باید فراهم شود.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سید محمد باقر عبادی در دهگردشی از روستاهای خونیک، قیک، تغندیک، حاجی عطا، کلاته نظر و اسکندر گفت: یکی از مشکلات مردم در روستاها اشتغال است که امیدواریم هم فرهنگ اشتغال و هم زیرساخت برای آن فراهم شود.

وی با تاکید بر اینکه آبخیز داری در کشور یکی از نیازهای جدی است گفت: ۲۰۰ میلیون دلار از محل صندوق ذخیره ارزی برای اجرای طرح های آبخیز داری در نظر گرفته شده است که با جذب این روان آبها بسیاری از نیازهای آبی کشور رفع می شود.

نماینده مردم شهرستان های بیرجند، درمیان و خوسف در مجلس افزود: حضور مسئولین در دورافتاده ترین و محروم ترین نقاط کشور از برکات انقلاب و نظام مقدس جمهوری اسلامی است.

عبادی اشتغالزایی و رونق معیشت روستائیان در کنار توسعه زیرساخت های روستای را از مهمترین اولویت های کاری دانست که باید مورد توجه جدی مسئولان قرار گیرد.

وی گفت: مسئولان هرچه در توان دارند در راستای بر طرف کردن مشکلات مردم به کار ببندند و در حوزه منابع طبیعی قوانین تسهیل شود.

کد مطلب 4342320

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