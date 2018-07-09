آبرسانی سیار به ۶۶ روستای شهرستان درمیان

به گزارش خبرنگار مهر، محمد بشیری زاده صبح دوشنبه در بازدید از شش روستای بخش مرکزی شهرستان درمیان اظهارداشت: خدمت به مردم به ویژه روستاییان که در نقاط مختلف استان از مرز گرفته تا کویر زندگی می کنند امری مهم است و ایجاد اشتغال برای این مردم از بالاترین عبادات است.

وی با بیان اینکه برداشتن سنگ جلوی پای مردم از دیگر عبادات است بیان کرد: مشکلات مردم این منطقه به دیلیل خشکسالی های چندین ساله زیاد است و مردم دل شکسته هستند وباید برای حل مشکلات مردم گام برداشت.

وی با اشاره به اینکه بیشترین مشکل مطرح شده در این روستاها بحث آبرسانی بوده است بیان کرد: بزودی با بهره برداری از پروژه مجتمع خونیک بسیاری از روستاها ی اطراف نیز از نعمت سبکه آبرسانی سراسری بهره مند خواهند شد.

فرماندار درمیان عنوان کرد: متاسفانه در حال حاضر ۶۶ر وستای شهرستان در میان با تانکر آبرسانی می شود که نشان از بحران آب در این شهرستان دارد.

وی بیان کرد: در سالیان گذشته مدیریت مصرف آب در کشور بسیار ضعیف بوده و برداشت بی رویه از منابع زیر زمینی و عدم فرهنگ سازی برای مدیریت مصرف مشکلات زیادی در این حوزه ایجاد کرده است.

بشیری زاده بیان داشت: برای ایجاد اشتغال در مناطق روستایی در مرحله اول فنی و حرفه ای و کمیته امداد دوره های آموزش رایگان در رشته های مختلف صنایع دستی را آموزش داده اند و برای ایجاد مشاغل خانگی نیز تسهیلات قرض الحسنه به متقاضیان اعطا خواهد شد.