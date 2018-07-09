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۱۸ تیر ۱۳۹۷، ۱۴:۵۱

فرماندار درمیان خبر داد:

آبرسانی سیار به ۶۶ روستای شهرستان درمیان

آبرسانی سیار به ۶۶ روستای شهرستان درمیان

درمیان- فرماندار درمیان از آبرسانی سیار به ۶۶ روستای این شهرستان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، محمد بشیری زاده صبح دوشنبه در بازدید از شش روستای بخش مرکزی شهرستان درمیان اظهارداشت: خدمت به مردم به ویژه روستاییان که در نقاط مختلف استان از مرز گرفته تا کویر زندگی می کنند امری مهم است و ایجاد اشتغال برای این مردم از بالاترین عبادات است.

وی با بیان اینکه برداشتن سنگ جلوی پای مردم از دیگر عبادات است بیان کرد: مشکلات مردم این منطقه به دیلیل خشکسالی های چندین ساله زیاد است و مردم دل شکسته هستند وباید برای حل مشکلات مردم گام برداشت.

وی با اشاره به اینکه بیشترین مشکل مطرح شده در این روستاها بحث آبرسانی بوده است بیان کرد: بزودی با بهره برداری از پروژه مجتمع خونیک بسیاری از روستاها ی اطراف نیز از نعمت سبکه آبرسانی سراسری بهره مند خواهند شد.

فرماندار درمیان عنوان کرد: متاسفانه در حال حاضر ۶۶ر وستای شهرستان در میان با تانکر آبرسانی می شود که نشان از بحران آب در این شهرستان دارد.

وی بیان کرد: در سالیان گذشته مدیریت مصرف آب در کشور بسیار ضعیف بوده و برداشت بی رویه از منابع زیر زمینی و عدم فرهنگ سازی برای مدیریت مصرف مشکلات زیادی در این حوزه ایجاد کرده است.

بشیری زاده بیان داشت: برای ایجاد اشتغال در مناطق روستایی در مرحله اول فنی و حرفه ای و کمیته امداد دوره های آموزش رایگان در رشته های مختلف صنایع دستی را آموزش داده اند و برای ایجاد مشاغل خانگی نیز تسهیلات قرض الحسنه به متقاضیان اعطا خواهد شد.

کد مطلب 4342326

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