عبدالحمید صفایی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با گرامیداشت روز شهرداری‌ها و دهیاری‌ها اظهار داشت: از سال ۱۳۸۷ تا به اکنون در کسوت مدیریت شهری (شهردار) توفیق خدمت به مردم شریف سه شهر استان بوشهر را داشته‌ام.

وی با بیان اینکه شهرداری و دهیاری‌ها نقش مهمی در عملکرد مثبت دولت داشته و دارند، تصریح کرد: حمایت و پشتیبانی استانداری از شهرداری و دهیاری‌های استان در این زمان عالی است و برای ارتقای عملکرد این دو مجموعه نیازمند مساعدت بیشتری است.

صفایی با اشاره به کمبود اعتبار در برخی از کدهای بودجه گفت: امیدوار هستیم اعتبارات استانی مربوط به شهرداری افزایش یابد و اعتبارات که به شهرداری و به‌ویژه پروژه‌های عمرانی اختصاص می‌یابد به صورت کامل تخصیص داده شود تا در روند اجرایی پروژه‌ها با مشکلاتی مواجه نشویم.

وی خاطرنشان کرد: با توجه به راه‌اندازی خدمات الکترونیک در دولت و نیاز به نیروی انسانی تحصیل کرده و مرتبط با حوزه‌های الکترونیک و عمران پیشرفته نیاز به تقویت نیروی انسانی در شهرداری‌های استان به شدت احساس می شود، تقویت نیروی انسانی به منظور افزایش نیست، آموزش، ساماندهی نیروی انسانی در مجموعه ها شهرداری استان به شدت بیش از پیش احساس می شود.

تخصیص اعتبار به شهرداری‌های کوچک

صفایی گفت: یکی دیگر از مشکلات کلان شهرداری کوچک استان، بحث نبود ایجاد درآمد پایدار برای تداوم و ایجاد نقشه راه برای توسعه عمرانی شهر و روستایی است که پیشنهاد می‌شود در حوزه استان در بحث اعطای تسهیلات ورود ویژه کنند و با امکان سنجی و نیاز امروز شهرداری های کوچک اقدامات لازم در این حوزه بعمل آورد.

وی خاطرنشان کرد: همچنین اعطای تسهیلات مناسب به منظور اجرای جداسازی آب شرب از سیستم آبیاری فضای سبز شهر ها با توجه به بحران کم آبی از اهمیت بالایی برخوردار است.

شهردار خارگ با اشاره به ضعف خدماتی و عمرانی شهرداری‌های کوچک استان بوشهر بیان کرد: عدم وجود زیرساخت و تعریف پروژهای عمرانی زیر ساختی در برخی از نقاط استان باعث ضعف و افت این شهرداری ها شده است.

وی افزود: پیشنهاد ما این است که تخصیص اعتبارات مناسبت به شهرداری های کوچک با عنوان پروژه های زیرساخت مناطق باشد که بتوان آینده پژوهشی و آینده محوری در این حوزه ها صورت پذیرد.

اعطای حق آلایندگی تجدید نظر شود

شهردار خارگ وجود واحدهای آبرسانی را از دیگر مشکلات برخی شهرداری ها عنوان کرد و افزود: آبرسانی وظیفه ای است که بر دوش مجموعه های شهرداری قرار داده شده است و می طلبد با تزریق بودجه و حمایت های دیگر، در پیشبرد این مسئولیت ما را یاری رسانند.

وی تاکید کرد: همچنین در بحث مقوله اعطای حق آلایندگی به برخی از شهرها که در کانون اصلی آلایندگی قرار دارند پیشنهاد می شود تجدید نظر صورت پذیرد که بتوان توزان الخصوص در مقوله های نشاط اجتماعی و فرهنگی در آن مراکز ایجاد کرد.

صفایی وضعیت کنونی شهرداری جزیره خارگ را مطلوب عنوان کرد و گفت: از شروع فعالیت بنده در مهر ماه سال ۱۳۹۶ علاوه بر ثبت اسناد مالی مربوط به سال ۱۳۹۵ که ثبتی بر آن صورت نگرفته بود، ثبت شده و حسابرسی آن نیز انجام گرفت.

افزایش سهم عمرانی شهرداری خارگ

وی اظهار داشت: خوشبختانه پس از ۵ سال توانستیم تفریغ بودجه و هزینه های جاری را با رویکرد کاهش هزینه از ۷۶ درصد در سال ۹۵ به۴۸ درصد در سال ۹۶ کاهش دهیم. همچنین با حمایت و همراهی مدیران ارشد استان افزایش سهم عمرانی شهرداری خارگ از ۲۴ درصد در سال ۹۵ به ۵۲ درصد در سال ۹۶ افزایش یافت، در حوزه تصویب و تحویل تفریغ بودجه شهرداری خارگ جز شهرهای نخست استان بود.

صفایی افزود: در حوزه بهسازی و نوسازی امکان عمومی عملکرد بسیار مناسبی نسبت به سال‌های گذشته داشتیم و تواسنیتم آسفالت کوچه ها و معابر سطح شهر به مساحت ۳۱ هزار مترمربع ۲ هزار و ۶۰۰ متر موزائیک فرش خیابان ها تعویض سنگ های جداول و پیاده رو سازی به متراژ چهار هزار متر با استفاده از بتن دکوراتیو را به انجام برسانیم و مطمئنا این پایان راهبرد شهرداری و شواری شهر در جزیره خارگ نیست و افق بسیار روشن برای حوزه شهری جزیره ترسیم کرده‌ایم که با همدلی و همراهی اهالی شریف این منطقه زر خیز در پیشبرد اهداف انشالله موفق خواهیم بود.