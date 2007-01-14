مصطفوی با باشگاههای لیگ برتری مذاکره می کند

به گزارش خبرنگار مهر، درحالیکه کمتر از یک هفته دیگر تیم فوتبال امید کشورمان برای حضور در تورنمنت هشت جانبه قطرعازم دوحه می شود هنوز برخی از تیمهای لیگ برتری بازیکنان خود را در اختیار این تیم قرار نداده اند.

تیمهای چون صباباتری، فولاد خوزستان و پرسپولیس به بهانه شرکت در مسابقات جام حذفی و برپایی اردوهای آماده سازی بازیکنان خود را در اختیار تیم امید قرار نداده اند و همین مسئله باعث شده تا مربیان تیم امید از داریوش مصطفوی درخواست کنند تا با جلب نظر باشگاهها شرایط را برای حضور بازیکنان در تمرینات این تیم فراهم آورند.

فهرست نهایی تیم فوتبال امید ایران برای شرکت در تورنمنت دوحه قطر روز چهارشنبه هفته جاری معرفی می شود و این تیم برای شرکت در مسابقات یاد شده روز شنبه هفته آتی تهران را به مقصد دوحه ترک می کند.