توافق ۳ کشور اروپایی امضاکننده برجام با تجارت بدون دلار با ایران

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از راشاتودی، «سرگئی لاوروف» وزیر خارجه روسیه اعلام کرد که سه کشور اروپایی امضاکننده برجام یعنی فرانسه، انگلیس و آلمان با حفظ تجارت با ایران بدون نیاز به دلار موافقت کرده اند.

بر اساس گفته های لاوروف، این توافق شامل شرکت های کوچک و متوسط شده و کشورهای اروپایی در حال ایجاد مکانیزم هایی برای حمایت از شرکت های خود در معامله با ایران از تحریم های آمریکا هستند.

لاوروف در ادامه گفت: همه با این موضوع موافق هستند که تحریم های آمریکا یک سیاست غیرقانونی و غیر قابل پذیرش است. اما مطمئنا آن را به سختی می توان تغییر داد و به موجب آن (تحریم ها) به قدر کافی مشکل در فضای تجارت، اقتصاد و سیاست وجود دارد.

وزیران خارجه کشورهای امضا کننده برجام بدون آمریکا روز جمعه گذشته در وین با وزیر خارجه ایران دیدار و در مورد راه های حفظ برجام در صورت حفظ منافع ایران رایزنی کردند.

پیشتر عنوان شده بود که اتحادیه اروپا در این خصوص بسته ای را به ایران ارائه می کند اما در پایان نشست روز جمعه بیانیه ای ۱۰ بندی در خصوص آن منتشر شد.