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۱۸ تیر ۱۳۹۷، ۱۶:۱۲

مدیر کل تبلیغات اسلامی چهار محال و بختیاری:

گسترش فرهنگ دینی در جامعه ضروری است

گسترش فرهنگ دینی در جامعه ضروری است

شهرکرد- مدیر کل تبلیغات اسلامی چهار محال و بختیاری گفت: گسترش فرهنگ دینی در جامعه ضروری است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی اداره کل تبلیغات اسلامی، حجت الاسلام جعفر مرتضوی در دیدار با مدیر کل امور کتابخانه های عمومی استان گفت: در زمینه ترویج فرهنگ دینی و اسلامی همه دستگاه های اجرائی و فرد، مسئول هستیم و باید به منظور گسترش دین مبین اسلام تلاش شبانه روزی داشته باشیم.

حجت‌الاسلام سید جعفر مرتضوی با اشاره به سالروز شهادت امام جعفر صادق علیه السلام، افزود: دستگاه های فرهنگی باید بیشتر از گذشته نسبت به شناخت معارف اهل بیت تلاش کنند.

وی ادامه داد: مردم استان چهار محال و بختیاری نسبت به اهل بیت از عمق جان علاقه دارند ولی شناختی که ما باید از اهل بیت داشته باشیم بسیار ضعیف است و اگر این شناخت حاصل شود تأثیر کارهایی که در این حوزه انجام شود را دو چندان خواهد کرد.

کد مطلب 4342372

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