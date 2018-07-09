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۱۸ تیر ۱۳۹۷، ۱۶:۳۳

قاسمی:

کشورهای بزرگ صنعتی به پیمان زیست محیطی پاریس پایبند باشند

کشورهای بزرگ صنعتی به پیمان زیست محیطی پاریس پایبند باشند

سخنگوی وزارت امور خارجه بر لزوم‌ پایبندی کشورهای بزرگ صنعتی، که سهم بسیاری در تولید و انتشار گازهای گلخانه ای دارند، به پیمان زیست محیطی پاریس تاکید کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، بهرام قاسمی سخنگوی وزارت امور خارجه با ابراز تاسف از مرگ ده ها تن در کانادا بر اثر گرما و همدردی با مردم این کشور، خواستار توجه جدی همه دولت ها و کشورها به تغییرات آب و هوایی و اقلیمی و تبعات آن، که سالانه جان هزاران انسان و دیگر گونه های گیاهی و جانوری را می گیرد و آینده زمین را با چالش جدی روبرو کرده است و اجرای تعهدات خود در زمینه مقابله با این پدیده هولناک شد.

سخنگوی دستگاه دیپلماسی با تقبیح خروج آمریکا از معاهدات جهانی همچون پیمان زیست محیطی پاریس و زیر پا گذاشتن تعهدات بین المللی خود، بر لزوم‌ پایبندی کشورهای بزرگ صنعتی که سهم بسیاری در تولید و انتشار گازهای گلخانه ای و دیگر آلاینده ها و در نتیجه گرمایش زمین و دیگر پدیده ها همچون خشکسالی و طوفان های گرد و غبار دارند، شد.

کد مطلب 4342386

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    نظرات

    • IR ۰۱:۳۶ - ۱۳۹۷/۰۴/۱۹
      0 0
      پاسخ
      شما گفتی و اونها گفتند چشم!

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