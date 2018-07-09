لزوم راه اندازی کلینیک حیات وحش در اندیمشک

سعید عیدی‌گماری در گفت‌وگو با خبرنگار مهر عنوان کرد: با توجه به مناطق حفاظت شده در شمال استان و شهرستان اندیمشک نیاز راه اندازی یک کلینیک تخصصی با گرایش محیط زیست از موارد ضروری برای حراست محیط زیست شمال استان و شهرستان است.

وی افزود: در صورت تخصیص ردیف بودجه و راه اندازی این کلینیک بخشی از حیات وحش که در اثر بیماری، حوادث ناشی از برخورد با خودروها و حیوانات نجات یافته از دست شکارچیان، پس از رسیدگی در آن زندگی مجدد یابند.

رئیس اداره محیط زیست اندیمشک گفت: تعدد مناطق حفاظت شده که گونه‌های پسداران با ارزش اکولوژیک در این منطقه هم‌چون گوزن زرد ایرانی، کل‌بز و قوچ‌ومیش در شمال استان خوزستان را در خود جای داده، بیانگر لزوم ایجاب کلینیک حیات وحش در شهرستان اندیمشک و شمال استان خوزستان است.

وی با اشاره به سوابق برخی از بیماری‌ها در منطقه راه اندازی کلینیک حیات ‌وحش را ضروری دانست و اظهار کرد: راه اندازی کلینیک تخصصی برای حفاظت از محیط زیست و جانداران در شهرستان اندیمشک از موارد ضروری است.

عیدی‌گماری، یکی از وظایف اداره محیط زیست را نظارت بر بنگاهای تولیدی، خدماتی و صدور مجوزات برای پروژه‌های عمرانی خواند و تصریح کرد: مجوز زیست محیطی کنسانتره سنگ آهن، ۳ نیروگاه سیکل ترکیبی، بندر خشک و پایانه صادراتی اندیمشک صادر شد.

رئیس اداره محیط زیست اندیمشک گفت: ۲۵ مورد تخلف در محدوده اداره محیط زیست اندیمشک از جمله صید غیر و آتش زدن کاه و کلش گندم برای رسیدگی به مقام قضایی معرفی و برای بخشی پس از تکمیل سیر قانونی احکامی صادر و بخشی دیگر نیز در مراحل سیر روند بررسی قانونی پرونده هستند.