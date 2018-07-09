کشف کولرهای گازی قاچاق در شهرستان چرداول

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ جهانگیر زارعی با اعلام این خبر گفت: ماموران انتظامی مستقر در ایست و بازرسی پل سیمره در راستای اجرای طرح مبارزه با قاچاق کالا اقدام به بازرسی وکنترل خودروهای عبوری دراین شهرستان کرد.

وی ادامه داد: ماموران هنگام کنترل خودروهای عبوری به دو دستگاه خودرو پژو ۴۰۵ و وانت پراید مظنون و آن ها را متوقف کردند.

وی تصریح کرد: در بازرسی بعمل آمده از داخل خودروها تعداد ۹ دستگاه کولر گازی قاچاق کشف شد.

سرهنگ زارعی با بیان این مطلب که ارزش کولرها مکشوفه ۳۰۰ میلیون ریال است، اظهار داشت: در این راستا سه نفر دستگیرو جهت سیر مراحل قانونی تحویل مرجع قضائی شد.