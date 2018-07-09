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۱۸ تیر ۱۳۹۷، ۱۶:۴۹

فرمانده انتظامی شهرستان چرداول خبر داد:

کشف کولرهای گازی قاچاق در شهرستان چرداول

کشف کولرهای گازی قاچاق در شهرستان چرداول

ایلام-فرمانده انتظامی شهرستان چرداول از کشف کولرهای گازی قاچاق در شهرستان چرداول خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ جهانگیر زارعی با اعلام این خبر گفت: ماموران انتظامی مستقر در ایست و بازرسی پل سیمره در راستای اجرای طرح مبارزه با قاچاق کالا اقدام به بازرسی وکنترل خودروهای عبوری دراین شهرستان کرد.

وی ادامه داد: ماموران هنگام کنترل خودروهای عبوری به دو دستگاه خودرو پژو ۴۰۵ و وانت پراید مظنون و آن ها را متوقف کردند.

وی تصریح کرد: در بازرسی بعمل آمده از داخل خودروها تعداد ۹ دستگاه کولر گازی قاچاق کشف شد.

سرهنگ زارعی با بیان این مطلب که  ارزش کولرها مکشوفه ۳۰۰ میلیون ریال است، اظهار داشت: در این راستا سه نفر دستگیرو جهت سیر مراحل قانونی تحویل مرجع قضائی شد.

کد مطلب 4342393

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