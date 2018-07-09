توئیت تحریک آمیز ترامپ درباره نشست ناتو

به گزارش خبرگزاری مهر، «دونالد ترامپ» در پیام جدید خود در توئیتر می نویسد: آمریکا بیش از هر عضو دیگر ناتو در این سازمان هزینه کرده است. این نه عادلانه و نه قابل قبول است. در حالیکه این کشورها در حال افزایش سهم خود از زمان آغاز ریاست جمهوری من هستند باید اقدامات بیشتری در این رابطه انجام بدهند. آلمان یک درصد و آمریکا چهار درصد و منافع ناتو بیش از آنکه نصیب آمریکا شود نصیب اروپا می شود.

رئیس جمهور آمریکا در توئیت دیگری نوشت: بر اساس برخی حساب ها آمریکا در حال پرداخت بیش از ۹۰ درصد هزینه های ناتو است در حالیکه بقیه کشورهای عضو ۲ درصد سهم خود را نمی پردازند. در صدر این کشورها اتحادیه اروپاست که دارای مازاد تجاری ۱۵۱ میلیون دلاری با آمریکاست در حالیکه سد بزرگی بر راه ورود کالاهای آمریکایی قرار داده است. نه اینطور نمی شود.