دستگیری سرشبکه های اصلی رسانه های معاند خارجی درسیستان وبلوچستان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی سازمان اطلاعات سپاه سلمان سیستان و بلوچستان، برخی کانال های معاند و معارض نظام با جذب و آموزش تعدادی از جوانان ناآگاه، اقدام به نشر اکاذیب و مطالب وحدت ستیز در فضای مجازی می کردند و از این طریق موجبات بر هم زدن نظم عمومی را فراهم کرده بودند.

به همین منظور سازمان اطلاعات سپاه سیستان و بلوچستان در راستای حفظ امنیت جامعه و استحکام وحدت پایدار در استان، پیگیری جدی موضوع را در دستور کار قرار داد و موفق شد اعضای اصلی این تیم های خرابکار را در جریان اغتشاشات اخیر پیش آمده در استان شناسایی و دستگیر کند.

بر پایه این گزارش، اعضای این تیم ها در چندین شهرستان استان شناسایی شدند که به صورت زنجیره ای و طی عملیات های مختلف دستگیر شدند که به زودی جزئیات این دستگیری ها منتشر خواهد شد.