برخی کشورهای غربی از جمله آمریکا مانع روند سیاسی در سوریه هستند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از النشره، بشار اسد رئیس جمهور سوریه در جریان دیدار با دیپلماتهای وزارت خارجه این کشور گفت: هر گونه اجماعی در سطح ملی در واقع عنصر اصلی تصویب هرگونه توافقی است. برخی کشورهای غربی و در رأس آنها آمریکا مانع فعال سازی روند سیاسی در سوریه می شوند.

وی در ادامه افزود: این توافق و اجماع جز از طریق گفتگو در تمام زمینه ها به دست نخواهد آمد.

اسد یادآور شد: دمشق اراضی همه استانهای سوریه را بدون توجه به اینکه تحت کنترل چه کسی هستند، آزاد خواهد کرد.

اسد تاکید کرد: بازسازی یکی از مهم ترین اولویتهای سوریه است. روند مبارزه با تروریسم تا آزاد سازی تمام خاک سوریه از دست تمام اشغالگران ادامه می یابد.

رئیس جمهور سوریه افزود: روند مبارزه با فساد و تقویت گفتگو میان سوری ها و بازگشت آوارگان به کشور و هم چنین فعال سازی روند سیاسی که برخی کشورهای غربی و در رأس آنها آمریکا مانع آن می شوند بسیار مهم است.