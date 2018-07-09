پرستاران نمی توانند مثل پزشکان ویزیت کنند

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدحسین قربانی، درباره وضعیت اشتغال پرستاران در حوزه سلامت، افزود: امور پرستاری باید بر اساس قوانین نظام خدمات پرستاری از جمله تعرفه گذاری و نظارت بر امور پرستاری که به طور مستقیم زیر نظر سازمان نظام پرستاری است، کنترل و تعیین شود اما از سوی دیگر نیز ساز و کار حرفه پزشکی متعلق به سازمان نظام پزشکی است. بنابراین تقسیم بندی‌ها مذکور نشان می‌دهد که رسالت فعالیت دو حوزه پرستاری و پزشکی با یکدیگر متفاوت است.

وی تصریح کرد: پزشکان برای اخذ پروانه طبابت می بایست به سازمان نظام پزشکی مراجعه کنند بدین معنا که تمام پروانه‌های پزشکی بر مبنای مجوز سازمان نظام پزشکی صادر می‌شوند و این در حالی است که ارائه خدمات نظام پرستاری نیز باید بر مبنای سازمان نظام پرستاری تعیین شود، بنابراین خدماتی برای رشته پرستاری برای ویزیت بیماران در منازل نیز تعریف شده است که این امر جزو وظایف نظام پرستاری است.

قربانی افزود: ارائه بسیاری از خدمات پرستاری در منزل بر مبنای اصول پرستاری تعریف شده است بنابراین ارائه خدمات پرستاران با پزشکان در راستای مشاهده و ویزیت بیماران متفاوت است بنابراین مشخص است که رسالت کار پزشک و پرستاران با یکدیگر متفاوت است بنابراین بدیهی است که پرستاران نمی تواند به سبک پزشکان برای بیماران نسخه‌ تجویز کنند.

وی ادامه داد: بسیاری از افراد از جامع پرستاری فارغ التحصیل شدند که متاسفانه شغل مناسبی ندارند بنابراین باید فضای توسط بخش خصوصی برای ارائه خدمات پرستاران حتی در منازل مهیا شود تا بتوان از ظرفیت‌های پرستاران نیز با توجه به دانشی که دارند بهترین بهره را ببرند.

عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس، یادآورشد: نوع خدماتی که پرستاران می بایست ارائه دهند در نظام پرستاری تعریف شده است و از سوی دیگر نیز وظایف پزشکان نیز بر مبنای شرایط پزشکان تعریف شده است بطور مثال پزشک عمومی اجازه ندارد جراحی کند یا متخصص پوست نمی تواند جراحی چشم کند زیرا در حوزه سلامت تمام وظایف مشخص است.