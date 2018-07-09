به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از روابط عمومی دفتر امام جمعه قزوین: آیت‌الله عبدالکریم عابدینی در همایش حجاج قزوین با تسلیت ایام شهادت امام صادق(ع) اظهار کرد: امام جعفر صادق(ع) بیشترین سهم را در تبیین قرآن و مبانی اسلام داشتند؛ در صورتی که بسیاری از ائمه (ع) به دلیل خفقان حکومت فرصت تبیین کامل رسالت را پیدا نکردند.

وی در ادامه تصریح کرد: متأسفانه در این سال‌ها شاهد هستیم مدیریت حج در مکه و مدینه در دست انسان‌های نالایق قرار گرفته است و امیدواریم بزودی با معجزه الهی این حکومت ظالم سرنگون شود.

امام جمعه قزوین ابراز کرد: پیروزی انقلاب اسلامی در ایران در دوران شاهنشاهی و ظلم و ستم برای کسی باورکردنی نبود، همچنین تغییر رژیم بعثی در عراق هم جزو این معجزات الهی بود، این موضوعات چشم انداز آینده ما و امیدواری نسبت به سرنگونی ظلم در جهان را افزایش داده است.

نماینده ولی فقیه در استان قزوین بیان کرد: با سقوط رژیم نالایق آل سعود و برپایی حکومت اسلامی بر مبنای دین در محیط ارزشمند مکه و مدینه و نابودی رژیم صهیونیستی، همه کشورهای جهان روی امنیت و آرامش را خواهند دید.

وی خاطرنشان کرد: امیرمؤمنان(ع) در آخرین وصیت خود درباره خانه خدا فرمودند سفارش اکید می‌کنم شما را نسبت به خانه خدا، مبادا عهد و پیمان خود را با خدای متعال فراموش کنید، نباید خانه خدا خالی بماند زیرا در این صورت از نگاه لطف خداوند محروم می‌مانید.

آیت‌الله عابدینی عنوان کرد: امام صادق (ع) می‌فرمایند تا زمانی که کعبه برپاست دین پابرجا خواهد بود، خدای متعال برای سه چیز خیلی حرمت قائل است، قرآن به عنوان کتاب الهی، خانه کعبه به عنوان قبله مسلمانان و خاندان عصمت و طهارت؛ یعنی کعبه نماد دین و پرچم برافراشته شده دین، نبوت و امامت محسوب می‌شود.

نماینده ولی فقیه در استان قزوین افزود: حتی اگر در این سال‌ها شایستگی و لیاقت میزبانی از سوی حکومت سعودی را نمی‌بینیم، اما اصرار به حضور در مراسم بزرگِ حجِ باشکوهِ تمتع را داریم و حتماً باید این مراسم با عظمت برگزار شود.

وی بیان کرد: ما با حضور در حج الهی با خدای متعال و اهل بیت (ع) تجدید پیمان می‌کنیم که هر کجا انسانی نیازمند است به یاری او می‌شتابیم و امروز اگر مردم یمن، غزه، سوریه، عراق، لبنان، فلسطین و آفریقا به کمک نیاز دارند از آنها حمایت می‌کنیم.

امام جمعه قزوین گفت: در حدیث مشهوری در اصول کافی از امام باقر (ع) نقل شده است اسلام بر پنج پایه و ستونِ نماز، روزه، حج، زکات و ولایت استوار شده است که ولایت از همه مهمتر است و باید توجه ویژه به آن داشته باشیم.

آیت‌الله عابدینی در پایان بیان کرد: حج تمتع سفری روحانی، معنوی، سیاسی، اجتماعی، عبادی و کسب تقوا و ذکر است که ما در پایان این سفر باید دچار تغییرات معنوی شویم و به درجات معرفتیمان بیفزاییم.