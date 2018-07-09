هیچ کشوری اجازه دخالت در موضوع مستشاری ایران در سوریه را ندارد

به گزارش خبرگزاری مهر، «ایان بیگز» سفیر استرالیا در تهران در دیدار با حسین امیرعبداللهیان دستیار ویژه رئیس مجلس در امور بین‌الملل با اشاره به جشن پنجاه سالگی روابط استرالیا و ایران، مناسبات پارلمانی و سیاسی میان دو کشور را مثبت ارزیابی کرد و گفت: استرالیا در جهت گسترش مناسبات همه جانبه میان دو کشور تلاش می کند.

وی افزود: استرالیا از تمام توان خود در جهت بهره گیری از دیپلماسی پارلمانی برای گسترش روابط با جمهوری اسلامی ایران و ارتباطات بین المللی استفاده می کند.

سفیر استرالیا ضمن اشاره به ضرورت گسترش روابط گردشگری و توریسم خاطر نشان کرد: هر فردی که از استرالیا به ایران سفر می کند، به سفیر ایران در استرالیا تبدیل می شود.

ایان بیگز با تأکید بر اهمیت توافقات بین المللی خاطر نشان کرد: حفظ برجام به عنوان یک توافق و دستاورد دیپلماتیک برای جامعه بین الملل ضروری است.

وی افزود: در زمان خروج آمریکا از برجام نخست وزیر استرالیا در سخنرانی خود اقدام آمریکا را ناامیدکننده خواند. این جمله اگرچه کوتاه است؛ اما معانی زیادی در آن وجود دارد.

سفیر استرالیا در این دیدار اظهار داشت: اوضاع و تحولات خاورمیانه برای استرالیا دارای اهمیت است و ما آن را به دقت دنبال می کنیم.

ایان بیگز از تلاش های جمهوری اسلامی ایران در مبارزه با تروریسم در منطقه قدردانی کرد.

حسین میرعبداللهیان با اشاره به اهمیت دیپلماسی پارلمانی، بر افزایش تعاملات پارلمانی میان دو کشور تأکید کرد.

وی اظهار داشت: علیرغم پیشرفت ها در زمینه های مختلف باید از ظرفیت های پارلمانی بهره برداری های بیشتری صورت پذیرد.

دستیار ویژه رئیس مجلس در امور بین‌الملل خاطر نشان کرد: در دیپلماسی پارلمانی، جمهوری اسلامی ایران علاوه بر فعالیت گروه های دوستی از مکانیزم های مختلف و متنوعی در توسعه روابط بین الملل بهره می گیرد.

امیرعبداللهیان با اشاره به فعالیت کمسیون عالی مشترک پارلمانی میان جمهوری اسلامی ایران و برخی کشورها گفت: کمیسیون عالی مشترک پارلمانی برای رفع موانع قانونی و همچنین نظارت بر رفتار دولت ها در جهت پیشبرد توافقنامه های بین المللی تلاش می کند.

وی همچنین با اشاره به اهمیت مناسبات اقتصادی بخش خصوصی میان دو کشور اظهار داشت: با توجه به ظرفیت های موجود میان جمهوری اسلامی ایران و استرالیا، افزایش حجم تبادلات تجاری بر توسعه مکانیزم های بانکی میان دو کشور مبتنی است.

دستیار ویژه رئیس مجلس در امور بین‌الملل با تشریح برخی تحولات منطقه ای و بین المللی گفت: یمن صرفا راه حل سیاسی دارد و جمهوری اسلامی ایران از راه حل سیاسی مورد تایید همه گروه ها در یمن حمایت می کند.

امیرعبداللهیان همچنین نقش مهم انصارالله و متحدینش در یمن را در حفظ استقلال و امنیت یمن ستود.

وی افزود: حضور مستشاران نظامی ایران در سوریه در چارچوب روابط تهران-دمشق است و هیچ طرفی اجازه دخالت در این موضوع را ندارد.

امیرعبداللهیان با تبریک سالگرد پنجاهمین سالگرد روابط ایران و استرالیا، مناسبات دو کشور را مثبت ارزیابیکرد و افزود: توسعه روابط گردشگری نشان از توسعه روابط مردمی میان دو کشور است.

دستیار ویژه رئیس مجلس شورای اسلامی در امور بین‌الملل با اشاره به شرایط سخت برخی از ایرانیان در اردوگاه مهاجرین استرالیا خواستار توجه و رسیدگی به وضعیت آنان شد.