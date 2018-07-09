محیط بان رامیانی بر اثر شلیک شکارچی غیرمجاز زخمی شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی اداره کل حفاظت محیط زیست گلستان، غلامرضا کریمی اظهار کرد: شکارچی غیرمجاز با گلوله ساچمه ای محیط بان رامیانی را زخمی کرده است.

کریمی گفت: صبح امروز (دوشنبه) در حد فاصل روستای شش آب و قورچای از توابع بالادست رامیان و حاشیه جنگل، محیط بان رامیانی یک شکارچی غیر مجاز، حدوداً ۵۰ ساله، قدبلند و با لباس قرمز را در حال شکار مشاهده می کنند.

وی افزود: محیط بان فوق به شکارچی غیر مجاز ایست داده کهوی اعتنا نکرده و ابتدا اقدام به شلیک هوایی و سپس به سمت محیط بان شلیک می کند.

کریمی تصریح کرد: شکارچی غیرمجاز در مرحله بعد اقدام به درگیری و شلیک مستقیم به محیط بان می کند که محیط بان اصغر بذرافشان، از ناحیه دست مجروح می شود.

وی خاطرنشان کرد: شکارچی غیرمجاز سپس کوله پشتی خود را رها کرده و فرار می کند که از وی دو عدد فشنگ ساچمه زنی و یک کوله پشتی پلاستیکی آبی رنگ با بند قهوه ای کشف می شود.

کریمی عنوان کرد: اقدامات اولیه بر روی دست محیط بان زخمی توسط نیروهای امدادی هلال احمر، مستقر در روستای شش آب انجام شده و سپس توسط اورژانس ۱۱۵ به بیمارستان آزادشهر منتقل می شود و حال فعلی وی مساعد بوده و مراحل درمانی انجام شده و به منزل شخصی خود منتقل شده است.

رئیس اداره حفاظت محیط زیست گنبد، رامیان و آزادشهر گفت: وسایل کشف شده تحویل پلیس آگاهی برای سیر مراحل قانونی شده است.

کریمی در پایان خاطرنشان کرد: کسانی که از شکارچی غیرمجاز متخلف با مشخصات فوق اطلاعی دارند می توانند به اداره حفاظت محیط زیست رامیان، آزادشهر و گنبد و یا به شماره تلفن ۳۳۳۸۵۷۹۰ اطلاع دهند.