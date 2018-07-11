امیر موسوی زاده مجسمه ساز درباره آثارش در نمایشگاه «هیچ و همه» که تا ۱۲ مردادماه در آرت اسپیس برپاست به خبرنگار مهر گفت: در این نمایشگاه ۵ اثرم را به نمایش گذاشتم که ۴ اثر متعلق به مجموعه «نفت» و یک اثر متعلق به مجموعه «هویت پوشالی» است. مجموعه «نفت» شامل ۲ پمپ بنزین، یک بشکه و یک اثر استیل است که به نوعی نمایان گر تاثیر شرکت های نفتی بر مردم است.

وی همچنین درباره سر ژوکری که در ۲ اثر مجموعه «نفت» وجود دارد، توضیح داد: همیشه سیاست‌های شرکت های نفتی و تاثیری که برای مردم کشورهای دیگر به همراه دارند، برایم مهم بوده است و سعی کردم این تاثیر را به نمایش گذارم و به همین دلیل تصمیم گرفتم در کارهایم ژوکر، المان شرکت های نفتی باشد که به آن «ژوکر نفتی» می گویم و سمبلی از شرکت های نفتی است.



موسوی زاده که مدت ۱۰ سال شاگرد پرویز تناولی بوده است، درباره شیوه کار تناولی در کلاس هایش و اینکه آیا دست شاگردان برای خلق اثر باز است یا خیر، گفت: شیوه تدریس پرویز تناولی به این شکل است که هر دوره کلاس هایش زمان مشخصی دارد و یک موضوع خاص در آن تدریس و پیگیری می شود و در پایان آن دوره، باید یک نمایشگاه با موضوع مورد نظر برگزار کنیم.

وی بیان کرد: او همیشه شاگردانش را آزاد می گذارد تا هر کس به شیوه خودش کار کند و مستقل باشد و خوشبختانه مجموعه ای که الان شاهد آن هستید، با ایده خودم شکل گرفته است.

موسوی زاده در پایان از برگزاری نمایشگاه انفرادی خود در ابتدای شهریورماه سال جاری خبر داد.

نمایشگاه آثار پرویز تناولی و چهل هنرآموخته او با عنوان «هیچ و همه» از ۱۵ تیر تا ۱۲ مرداد در مجموعه آرت اسپیس در باغ کتاب تهران برپاست. در این نمایشگاه علاوه بر آثار پرویز تناولی، آثاری از مسیح احمدی، آتنا اخوان، محمد اسکندر بیگی، فریش البرزکوه، علیرضا امتیاز، مهروز بلادی، اشکان بهجو، کیوان بیرانوند، مونا پاد، مهسا ثمری، سیاوش جرایدی، الهام جعفری، رامین جمشیدی، لادن جوهری، ساغر خاکدان، بهار دوانی، محمدرضا راستگو، فرناز ربیعی جاه، سارا رزمی، شهریار رضایی، مینا سرلک، مینا طلایی، بهناز فاضلی، عادله فرزین در، شاهین قاسمی، بیژن قاسمی نژاد، شبنم قفقازی، عبدالرضا قماشچی، هوراد گرجی، بهداد لاهوتی، علیرضا مجیدی، بهناز محمدهادی، آرش معدنی، امیر موسوی زاده، علی موسوی زاده، مهنوش نادری، نگار نادری پور، بیژن نعمتی شریف، سینا نیری، آتوسا وحدانی به نمایش درآمده است.

آرت اسپیس در بزرگراه شهید حقانی(غرب به شرق)، بعد از مترو شهید حقانی، بلوار کتابخانه ملی، باغ کتاب تهران، بلوک D، طبقه منفی ١ واقع است.