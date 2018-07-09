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۱۸ تیر ۱۳۹۷، ۱۹:۳۵

به دلیل افزایش دمای هوا

ادارات شهرستان دشتستان در روز چهارشنبه تعطیل اعلام شد

ادارات شهرستان دشتستان در روز چهارشنبه تعطیل اعلام شد

بوشهر- روابط عمومی فرمانداری شهرستان دشتستان روز چهار شنبه را به دلیل هشدار افزایش قابل توجه هوا تعطیل اعلام کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، با توجه به اعلام افزایش قابل توجه هوا در استان بوشهر بنا به اعلام روابط عمومی فرماندار دشتستان ادارات این شهرستان به جز مراکز امدادی، آتش نشانی، بانک ها و ادارات آب وبرق  تعطیل اعلام شدند.

استاندار بوشهر نیز در جلسه ستاد بحران استان بوشهر با اشاره به اعلام افزایش هوای توسط هواشناسی عنوان کرد: برای کاهش مصرف برق ادارات در استان میتوانند به کارمندان مرخصی دهند.

بر این اساس ادارات در شهرستان دشتستان ۲۰ تیر تعطیل و کارمندان دیگر شهرستان ها نیز میتوانند در راستای کاهش مصرف برق مرخصی بگیرند.

کد مطلب 4342471

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