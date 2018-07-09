ادارات شهرستان دشتستان در روز چهارشنبه تعطیل اعلام شد

به گزارش خبرنگار مهر، با توجه به اعلام افزایش قابل توجه هوا در استان بوشهر بنا به اعلام روابط عمومی فرماندار دشتستان ادارات این شهرستان به جز مراکز امدادی، آتش نشانی، بانک ها و ادارات آب وبرق تعطیل اعلام شدند.

استاندار بوشهر نیز در جلسه ستاد بحران استان بوشهر با اشاره به اعلام افزایش هوای توسط هواشناسی عنوان کرد: برای کاهش مصرف برق ادارات در استان میتوانند به کارمندان مرخصی دهند.

بر این اساس ادارات در شهرستان دشتستان ۲۰ تیر تعطیل و کارمندان دیگر شهرستان ها نیز میتوانند در راستای کاهش مصرف برق مرخصی بگیرند.