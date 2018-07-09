مهلت ارسال اثر به جشنواره ملی فیلم مستند و داستانی رضوی تمدید شد

مجید جوادیان زاده در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به برگزاری سیزدهمین جشنواره ملی فیلم کوتاه مستند و داستانی رضوی، اظهار داشت: استان یزد امسال نیز میزبان برگزاری بخش فیلم کوتاه و مستند این جشنواره است.

وی بیان کرد: جشنواره امسال با مجوز سازمان سینمایی از ۲۷ تا ۲۹ آبان‌ماه سال جاری برگزار خواهد شد.

جوادیان زاده یادآور شد: مراسم اختتامیه این جشنواره نیز قرار است ۳۰ آبان‌ماه در شهر یزد برگزار شود.

دبیر سیزدهمین جشنواره ملی فیلم کوتاه مستند و داستانی رضوی اظهار داشت: علاقمندان تا دهم مهرماه برای ارسال آثار خود از طریق تارنمای شمس توس به نشانی yazd.shamstoos.ir و portal.shamstoos.ir فرصت دارند و اسامی فیلم های منتخب نیز ۱۲ آبانماه اعلام خواهد شد.

جوادیان زاده، ترویج فرهنگ رضوی، گسترش فعالیت های فرهنگی و هنری مرتبط با سیره اهل بیت علیهم السلام همچنین بهره گیری از منابع معتبر دینی و احادیث و روایات مرتبط با فرهنگ رضوی را از مهمترین اهداف جشنواره ملی فیلم کوتاه مستند و داستانی رضوی برشمرد.