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۱۸ تیر ۱۳۹۷، ۱۹:۳۳

مدیرکل ارشاد استان یزد:

مهلت ارسال اثر به جشنواره ملی فیلم مستند و داستانی رضوی تمدید شد

مهلت ارسال اثر به جشنواره ملی فیلم مستند و داستانی رضوی تمدید شد

یزد ـ مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان یزد از تمدید مهلت ارسال آثار به سیزدهمین جشنواره ملی فیلم کوتاه مستند و داستانی رضوی تا دهم مهرماه خبر داد.

مجید جوادیان زاده در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به برگزاری سیزدهمین جشنواره ملی فیلم کوتاه مستند و داستانی رضوی، اظهار داشت: استان یزد امسال نیز میزبان برگزاری بخش فیلم کوتاه و مستند این جشنواره است.

وی بیان کرد: جشنواره امسال با مجوز سازمان سینمایی از ۲۷ تا ۲۹ آبان‌ماه سال جاری برگزار خواهد شد.

جوادیان زاده یادآور شد: مراسم اختتامیه این جشنواره نیز قرار است ۳۰ آبان‌ماه در شهر یزد برگزار شود.

دبیر سیزدهمین جشنواره ملی فیلم کوتاه مستند و داستانی رضوی اظهار داشت: علاقمندان تا دهم مهرماه برای ارسال آثار خود از طریق تارنمای شمس توس به نشانی   yazd.shamstoos.ir  و portal.shamstoos.ir  فرصت دارند و اسامی فیلم های منتخب نیز ۱۲ آبانماه اعلام خواهد شد.

جوادیان زاده، ترویج فرهنگ رضوی، گسترش فعالیت های فرهنگی و هنری مرتبط با سیره اهل بیت علیهم السلام همچنین بهره گیری از منابع معتبر دینی و احادیث و روایات مرتبط با فرهنگ رضوی را از مهمترین اهداف جشنواره ملی فیلم کوتاه مستند و داستانی رضوی برشمرد.

کد مطلب 4342472

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