مراسم عزاداری شهادت امام صادق (ع) در ۲۰۰ مسجد برگزار شد

مدیرکل تبلیغات اسلامی آذربایجان غربی در این خصوص به خبرنگار مهر گفت: امسال همزمان با برگزاری مراسم عزاداری خیابانی با حضور ۶۰ هئیت مذهبی در ارومیه و نیز هئیت های مذهبی در سایرشهرهای استان مراسم منسجم عزاداری در بیش از ۲۰۰ مسجد استان برگزار شد.

وی ادامه داد: گرمای بیش از حد هوا در استان به خصوص ارومیه مانع از حضور عاشقان و دلدادگان اهل بیت عصمت و طهارت نشد اظهارداشت: با همکاری و هماهنگی اداره ی تبلیغات اسلامی استان، مراسم شهادت امام جعفر صادق (ع) در مساجد شهری و روستایی شهرستان ارومیه با شکوه هرچه تمام تر برگزار شد.

حجت الاسلام داداش زاده اضافه کرد: در میان امامان معصوم (ع)، برای هیچ کدام همانند امام جعفرصادق (ع) فرصت و شرایط مساعدی پیش نیامد تا بتوانند در سطح وسیع به انقلاب فرهنگی بپردازند و با تشریح فرهنگ غنی و پرمایه ی اسلام، بر گسترش این دین آسمانی بیفزایند.

مدیرکل تبلیغات اسلامی استان آذربایجان غربی در ادامه افزود: شیعه بیشتر احکام فقهی خویش را از آن امام بزرگوار به یادگار دارد و به همین خاطر است که به ما شیعیان ۱۲ امامی گفته می‌شود، امام صادق (ع) به‌عنوان رئیس مذهب جعفری، حوزه ی علمیه ی اسلامی در سطح عمیق و وسیع تشکیل داده و علوم اسلامی را تدریس می کردند.

حجت‌الاسلام داداش زاده اظهار داشت: دوران سی و چهار ساله ی امامت آن امام بزرگوار، عصر شکوفایی معارف اهل بیت علیهم السلام بود. ایشان در این دوران از درگیری بنی امیه و بنی عباس و سرگرم بودن آن ها به خودشان استفاده کرده و با توجه به نیاز شدید جامعه ی آن زمان و آماده بودن زمینه ی اجتماعی، با ایجاد یک حوزه ی وسیع علمی و دینی، به تربیت شاگردان بسیاری در زمینه های مختلف علمی و مذهبی پرداختند.

وی یادآور شد:عده شاگردان معروف ایشان را تا چهار هزار نفر و مجموع آن ها را تا ۱۲ هزار نفر هم نوشته اند، به این ترتیب آن حضرت ضمن مبارزه با شبهات مسموم بدعت گزاران، اسلام نام محمّدی (ص) را از زیر حجاب تیره و تار اسلام بنی امیه و بنی عباس بیرون آوردند.