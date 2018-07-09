دشمن امروز وحدت میان ملت و مسئولان را هدف قرار داده است

به گزارش خبرنگار مهر، سردار سرتیپ پاسدار علی فضلی بعدازظهر دوشنبه همزمان با شهادت امام جعفر صادق (ع) در مراسم یادواره ۱۴۵ شهید و دو شهید گمنام بخش کلاچای که در مسجد جامع این شهر برگزار شد، اظهار کرد: شهدا چراغ راه هستند تا در صورت گمراهی مسیر را به ما نشان دهند.

وی با بیان اینکه شهدا مسیر و جهت یک ملت را ترسیم می کنند، افزود: جایگاه و مقام این افراد در نزد خداوند آنچنان بزرگ و والا است که امام خمینی (ره) در توصیف آنها شهدا را امامزادگان عشق نامیدند.

فرمانده دانشگاه افسری و تربیت پاسداری امام حسین (ع) با اشاره به اینکه شهدا سرمایه های ملی محسوب می شوند، گفت: امروز شاهد هجمه های بسیار از سوی دشمنان این نظام هستیم که مردم باید صبر و تحمل بیشتری در برابر این مشکلات داشته باشند.

سردار فضلی در ادامه با بیان اینکه در ۴۰ سال گذشته برای حفظ این انقلاب و نظام خون های بسیاری تقدیم شده است، خاطرنشان کرد: ۱۹ سال پیش در چنین روزی حوادثی برای زدودن یاد و خاطره شهدا در ایران رخ داد و دشمن با همه امکانات و ابزارهای خود وارد میدان شد اما به جایی نرسید.

وی همچنین با اشاره به فتنه سال ۸۸ و هجمه های تحمیل شده از سوی دشمنان بر نظام و ملت، تصریح کرد: در دی ماه سال گذشته نیز فتنه هایی با همراهی عوامل خارجی و داخلی رخ داد که با هوشیاری مردم و مسئولان در نطفه خفه شد.

فرمانده دانشگاه افسری و تربیت پاسداری امام حسین(ع) با بیان اینکه امروز نیز دشمن از مشکلات اقتصادی برای به راه اندازی فتنه دیگری استفاده می کند، افزود: برخی در داخل کشور نیز به آنها کمک می کنند و خوشبختانه مردم ما همیشه بصیر و هوشیار بوده و از انقلاب و خون شهدا پشتیبانی می کنند.

وی به ولایت مداری مردم استان گیلان و حضور همیشگی آنها در صحنه های حساس اشاره کرد و گفت: دولتمردان باید به مردم اعتماد کرده و با تلاش و توکل به قدرت الهی و توان داخلی برای حل مشکلات گام بردارند.

سردار فضلی با بیان اینکه امروز دشمن وحدت و اتحاد ملی ما را هدف قرار داده است، خاطرنشان کرد: خوشبختانه مردم و مسئولان ما با توطئه های آنها آشنا بوده و اجازه نمی دهند به اهداف خود برسند.

به گفته این یادگار هشت سال دفاع مقدس، ملت و مسئولان باید با حفظ وحدت و پیروی از منویات مقام معظم رهبری در مسیر توسعه و حل مشکلات جامعه گام بردارند.