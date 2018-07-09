  1. استانها
  2. کرمان
۱۸ تیر ۱۳۹۷، ۲۰:۵۵

رئیس پلیس امنیت عمومی استان کرمان:

۱۷ هزار جلد گذرنامه در کرمان صادر شد

۱۷ هزار جلد گذرنامه در کرمان صادر شد

کرمان - رئیس پلیس امنیت عمومی استان کرمان از صدور بیش از ۱۷ هزار جلد گذرنامه از ابتدای سال جاری تاکنون خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه خبری پلیس، سرهنگ محمدرضا پرواز گفت: از ابتدای امسال تاکنون برای بیش از ۱۷ هزار نفر متقاضی خروج از کشور گذرنامه صادر شده است.

وی افزود: از ابتدای سال جاری بیش از ۱۸ هزار نفر از اتباع خارجی دستگیر و نزدیک به ۱۶ هزار نفر از اتباع خارجی از کشور طرد شده اند.

سرهنگ پرواز از کشف ۵۵ فقره گذرنامه جعلی طی سه ماهه ابتدای سال جاری خبر داد و گفت: این تعداد گذرنامه مربوط به تعدادی از هموطنان ایرانی و اتباع خارجی بوده که با فریبکاری قصد خروج غیرمجاز از کشور را داشته اند اما با درایت و هوشمندی ماموران دایره اتباع و گذرنامه روبرو شده اند.

سرهنگ پرواز با اشاره به صدور و تمدید پروانه اقامت برای بیش از سه هزار متقاضی نیز یادآور شد: هر شخصی که گذرنامه خود را در اختیار افراد دیگر قرار بدهد تحت پیگرد قانونی قرار می گیرد.

رئیس پلیس امنیت عمومی استان کرمان تصریح کرد: افرادی هم که گذرنامه شان به هر دلیل مفقود شود پس از گذشت شش ماه از اعلام مفقودی می توانند برای صدور مجدد اقدام کنند.

کد مطلب 4342497

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها