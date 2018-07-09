۱۷ هزار جلد گذرنامه در کرمان صادر شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه خبری پلیس، سرهنگ محمدرضا پرواز گفت: از ابتدای امسال تاکنون برای بیش از ۱۷ هزار نفر متقاضی خروج از کشور گذرنامه صادر شده است.

وی افزود: از ابتدای سال جاری بیش از ۱۸ هزار نفر از اتباع خارجی دستگیر و نزدیک به ۱۶ هزار نفر از اتباع خارجی از کشور طرد شده اند.

سرهنگ پرواز از کشف ۵۵ فقره گذرنامه جعلی طی سه ماهه ابتدای سال جاری خبر داد و گفت: این تعداد گذرنامه مربوط به تعدادی از هموطنان ایرانی و اتباع خارجی بوده که با فریبکاری قصد خروج غیرمجاز از کشور را داشته اند اما با درایت و هوشمندی ماموران دایره اتباع و گذرنامه روبرو شده اند.

سرهنگ پرواز با اشاره به صدور و تمدید پروانه اقامت برای بیش از سه هزار متقاضی نیز یادآور شد: هر شخصی که گذرنامه خود را در اختیار افراد دیگر قرار بدهد تحت پیگرد قانونی قرار می گیرد.

رئیس پلیس امنیت عمومی استان کرمان تصریح کرد: افرادی هم که گذرنامه شان به هر دلیل مفقود شود پس از گذشت شش ماه از اعلام مفقودی می توانند برای صدور مجدد اقدام کنند.