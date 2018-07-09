۲۰ هکتار از اراضی کشاورزی «وادان» در آتش سوخت/علت آتش خطای انسانی

به گزارش خبرنگار مهر، بعد از ظهر امروز(دوشنبه) در یکی از مزارع منطقه «وادان» آتش سوزی گسترده ای به وقوع پیوست که در پی آن آتش نشانی های شهرهای آبسرد و کیلان برای اطفای حریق وارد عمل شدند.

مسئول مدیریت بحران شهرستان دماوند در این خصوص گفت: به محض اطلاع از این حادثه تمامی اعضای ستاد مدیریت بحران شهرستان دماوند به حالت آماده باش درآمدند.

جعفر نورمحمدی ادامه داد: کلیه نیروهای امدادی و آتش نشانی از سراسر شهرستان دماوند برای اطفا حریق به محل حادثه فراخوان شدند.

وی اضافه کرد: به دلیل وجود علف خشک در منطقه، آتش به سرعت در حجم وسیعی از منطقه مذکور گسترش یافت، وزش باد نیز دلیل دیگری بر افزایش حجم آتش سوزی در منطقه بود.

نورمحمدی گفت: بعد از چهار ساعت عملیات، در نهایت آتش خاموش شد.

مسئول مدیریت بحران شهرستان دماوند گفت: متاسفانه در این حادثه بالغ بر ۲۰ هکتار از اراضی کشاورزی در آتش سوخت، که دو هکتار از این اراضی باغ بود و ۱۰۰ کندوی عسل نیز به طور کلی سوخت.

بر اساس این گزارش، علت حادثه سهل انگاری شهروندان و خطای انسانی در روشن کردن آتش عنوان شده است.

وادان روستایی در دهستان «جمع‌آبرود» در جنوب شرقی شهر دماوند و از توابع شهرستان دماوند و از مناطق ییلاقی و گردشگری است.