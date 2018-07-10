امضای تفاهمنامه ۱۰۰ میلیارد تومانی در حوزه آبخیزداری خوزستان

به گزارش خبرنگار مهر، غلامرضا شریعتی شامگاه دوشنبه در مراسم کلنگ زنی آب روستایی در بخش مرکزی و کلنگ زنی اصلاح شبکه فاضلاب شهرستان مسجدسلیمان اظهار کرد: با راه اندازی این پروژه به ۵۱ روستا آبرسانی خواهد شد و طبق برنامه ریزی های صورت گرفته آبرسانی به هشت روستای دیگر نیز در دستور کار قرار می گیرد.

وی با بیان اینکه آبرسانی به این روستاها به طور حتم عملیاتی می شود، افزود: به رغم اعتبار بالای مورد نیاز اجرای این پروژه باید گفت مردم حق دارند از نعمت آبرسانی بهره مند باشند از این رو تلاش های مسئولان پس از چند ماه نتیجه داده و کار شروع شده است.

استاندار خوزستان با بیان اینکه وظیفه آبرسانی به مردم برعهده مسئولان است، گفت: دولت فروردین سال گذشته مصوبه ای برای خوزستان داشت و بر اساس آن از محل صندوق توسعه سالی ۱۵۰ میلیارد تومان اعتبار برای آبرسانی روستایی اختصاص می دهد.

وی خبر داد: سال گذشته آبرسانی به ۱۷۰ روستا در استان خوزستان انجام شد که آبرسانی به این تعداد طی یک سال در تاریخ آبرسانی روستایی کم سابقه باشد.

استاندار خوزستان با اشاره به اینکه از محل اعتبارات استانی نیز مبالغی برای آبرسانی روستایی در نظر گرفته شده ادامه داد: باید از فرصت ایجاد شده توسط دولت که دولت بهره مند شد و همه مسئولان استانی کمک کنند زیرساخت های لازم در حوزه های مختلف از جمله آب سالم، بهداشت، آموزش و پرورش، برق و جاده را برای روستاها فراهم کنیم.

شریعتی با اشاره به اینکه تأمین زیرساخت های لازم و ضروری در روستاها از مهاجرت روستاییان جلوگیری می کند، گفت: چرا روستاییان باید از محل زندگی خود با آن همه نعمات الهی از جمله اراضی حاصلخیز به حاشیه شهرهایی که هیچ آینده روشنی انتظار آنها را نمی کشد، مهاجرت کنند؛ مهاجرت روستاییان خواسته اصلی آنها نیست بلکه ضعف عملکرد مدیران است.

وی افزود: مدیران برنامه ریزی صحیحی برای تأمین زیرساخت ها در روستاها ندارند و در نهایت وقتی آنها از حداقل های زندگی برخوردار نیستند، مهاجرت به حاشیه شهر را انتخاب می کنند.

استاندار خوزستان اضافه کرد: اگر به دنبال پیشگیری از آسیب های اجتماعی مثل اعتیاد، فقر، فحشا، خودکشی و طلاق هستیم باید شرایط زندگی را در محل زادگاه افراد فراهم کنیم تا آنها معیشت خود را در همان مکان داشته باشند.

شریعتی با بیان اینکه مسئولان باید با مردم صادق باشند، گفت: مردم از دروغ و دادن وعده های بی سرانجام ناراحت می شوند؛ مسئولان اگر مشکلاتی برای انجام امور دارند باید آن را به صورت شفاف با مردم درمیان بگذارند.

وی ادامه داد: مردم همیشه پای نظام و کشور بوده و هستند؛ نباید آنها را از مسئولان و مدیریت دلخور کرد و باید مطالبات به حق آنها را محقق کنیم و اگر مشکلی سر راه بود، ابتدا به مردم توضیح و بعد نسبت به حل این مشکلات اقدام کنیم.

استاندار خوزستان در پایان با اشاره به اینکه طرح های آبخیزداری تأمین کننده معیشت روستاییان و کشاورزان است، خبر داد: اجرای این طرح ها منجر به توسعه پایدار و متوازن در کنار جلوگیری از مهاجرت مردم روستا به شهر می شود، بنابراین برای اجرای طرح های آبخیزداری در خوزستان تفاهمنامه ای به مبلغ ۱۰۰ میلیارد تومان با وزارت جهاد کشاورزی امضا شد.