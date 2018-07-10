پیروزی ارتش سوریه در درعا، پیروزی فلسطین است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از العالم، ماهر الطاهر مسئول اداره سیاسی جبهه خلق برای آزادی فلسطین با اشاره به حمایت های دولت سوریه از حقانیت مسأله فلسطین و ضرورت گسترش روابط بین دولت سوریه و گروه های فلسطینی گفت: پیروزی های اخیر دولت سوریه در درعا و جبهه جنوبی، در واقع پیروزی مسأله فلسطین به شمار می رود.

الطاهر تاکید کرد: هیأتی از جبهه خلق برای آزادی فلسطین برای دیدار با شماری از مسئولان روس عازم مسکو خواهد شد. مسئولان روس به صورت جدی به تازه ترین تحولات منطقه و به خصوص مسأله فلسطین توجه دارند.

وی افزود: در سفر خود به مسکو پیشنهاد ایفای نقش روسیه را برای پایان دادن به اختلاف جریان های داخلی فلسطینی به کادر رهبری روسیه تقدیم می کنیم، چرا که روسیه از اهمیت وحدت جریان های داخلی فلسطین در مقابله با آنچه معامله قرن خوانده می شود آگاه است. ما برای سرنگونی معامله قرن نیازمند پایان دادن به اختلافات داخلی جریان های فلسطینی و تحریک احساسات همه فلسطینی ها در هر مکانی هستیم.

وی درباره سفر هیأتی از کمیته اجرایی ساف به سوریه نیز گفت: سفر این هیأت به دمشق سفر مهمی است و ما به عنوان جریان های داخلی فلسطین خواهان گسترش روابط سوری فلسطینی در همه سطوح هستیم، زیرا سوریه به لحاظ تاریخی نقشی اساسی در حمایت از مسأله فلسطین ایفا کرده است.

الطاهر تاکید کرد: دولت سوریه در مقابله با معامله قرن در کنار ما ایستاده است و از وحدت ملی فلسطین حمایت می کند و موافق تحقق یافتن کامل حقوق ملت فلسطین است، از این رو روابط راهبردی بین سوریه و فلسطین باید گسترش و توسعه یابد. به ویژه که سوریه در حال کسب پیروزی ها و دستاوردهای میدانی مهمی است و ما شاهد آخرین نمونه آن در درعا و جبهه جنوبی سوریه هستیم.