«تلاش مذبوحانه...» در پلاتو اجرای تئاتر شهر

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی مجموعه تئاتر شهر، نمایش «تلاش مذبوحانه ژان پل برشتوک پنجم برای تبدیل دنیا به جای بهتری برای زندگی» به کارگردانی آناهیتا قرچه در پلاتو اجرای مجموعه تئاتر شهر به صحنه می رود.

این اثر نمایشی به نویسندگی محمدحسین معارف و کارگردانی آناهیتا قرچه از روز سه شنبه نوزدهم تیر ماه در پلاتو اجرای مجموعه تئاتر شهر اجرای خود را آغاز می کند.

در این نمایش که از تاریخ یاد شده ساعت ۱۸ به صحنه می رود خشایار قرچه و حسام افسری به عنوان بازیگر حضور دارند. متین نجاتی و علیرضا ملکی همراهان صحنه، پارمیدا رضوی و روح الله مرادی طراحان صحنه، ماهرخ سلیمانی پور طراح لباس، شیما شامی طراح گریم، کیوان ضیاپور طراح نور، آرتین داودی طراح پوستر و بروشور، محمدرضا خوش قد ساخت تیزر، بابک برزویه و آرمیتا کرمانی عکاسان، حمیدرضا اسد زاده مدیر روابط عمومی دیگر عوامل اجرایی را تشکیل می دهند.

آناهیتا قرچه در توضیح این نمایش نوشته است: «تلاش مذبوحانه ژان پل برشتوک پنجم برای تبدیل دنیا به جای بهتر برای زندگی» اثری اجتماعی است که در بستری گروتسک و با وام گیری از عناصر فاصله گذاری و تلفیق آن با موسیقی زنده و تصاویر انتزاعی، سعی در ایجاد فضایی ذهنی برای پاسخ به این پرسش دارد که به راستی چگونه می توان دنیا را به جای بهتری تبدیل کرد.

این نمایش از روز سه شنبه نوزدهم تیر ماه ساعت ۱۸ در پلاتو اجرا به صحنه می رود.