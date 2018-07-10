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۱۹ تیر ۱۳۹۷، ۱۰:۰۹

در راستای تفاهم نامه وزارت ورزش و جوانان با صندوق کارآفرینی صورت گرفت؛

پرداخت۴۰۰میلیون تومان تسهیلات اشتغالزایی به حوزه ورزش و جوانان

پرداخت۴۰۰میلیون تومان تسهیلات اشتغالزایی به حوزه ورزش و جوانان

سنندج - مدیرکل ورزش و جوانان کردستان گفت: در راستای تفاهم نامه وزارت ورزش و جوانان و صندوق کارآفرینی پنج طرح در حوزه ورزش و جوانان با پرداخت تسهیلات۴۰۰میلیون تومانی اشتغالزایی به تصویب رسید.

به گزارش خبرنگار مهر، حامد جولایی صبح امروز در جلسه تصویب طرح های اشتغالزایی که با حضور مدیر صندوق کارآفرینی کردستان برگزار شد، گفت: تاکنون پنج طرح در دو حوزه ورزش و جوانان با هدف تعامل و هم افزایی دانش، ایجاد اشتغال پایدار و حمایت از کارآفرینان به دبیرخانه ارسال شده است.

مدیر کل ورزش و جوانان استان کردستان عنوان کرد: طرح های ارسالی با حضور مدیر صندوق کارآفرینی کردستان مورد بررسی قرار گرفت و در نهایت پنج طرح جهت دریافت تسهیلات اشتغالزایی به صندوق معرفی شدند.

وی افزود: این طرح ها در بخش های کارگاه آموزشی خیاطی دختران و زنان بی سرپرست، بوم گردی، تولید البسه و تجهیزات ورزش های زورخانه ای و اشتغالزایی اینترنتی( سامانه اجتماعی، تجاری و گردشگری) بود که مورد بررسی قرار گرفت.

جولایی گفت: موضوع های مورد حمایت در بخش های صنایع دستی و گردشگری، فناوری اطلاعات و فناوری(فضای مجازی)، صنایع تبدیلی محصولات کشاورزی و گلخانه های با مقیاس کوچک، کفش و پوشاک، صنایه خلاق( اسباب بازی، چاپ و نشر، گرافیک، طراحی محصولات، تبلیغات و بازاریابی، موسیقی و هنرهای نمایشی، معماری و گیاهان دارویی)، طرح های حوزه توسعه صنعت بسته بندی و توسعه واحد بارانداز با هدف ایجاد شبکه فروش محصولات تولیدی روستاها می باشد.

مدیر کل ورزش و جوانان استان کردستان اظهار کرد: شخص بومی، رعایت بازه سنی ۱۸ تا ۲۹ سال به استثنای مراکز و دفاتر مشاوره تخصصی ازدواج و خانواده،سمن های اشتغالزایی آسیب های اجتماعی، اعضای فعال سازمان های مردم نهاد دارای مجوز از وزارت ورزش و جوانان، طرح های کارآفرینی و خلاق جوانان فارغ التحصیل دانشگاهی، تعاونی ها، شرکت های سهامی خاص با مدیریت جوانان می توانند از این تسهیلات استفاده کنند.

وی افزود: طرح های ارائه شده پایین تر از ۱۰۰ میلیون تومان در کارگروه استانی تصویب خواهد شد و بالاتر از این مبلغ با تأیید وزارت ورزش و جوانان به طرح ها تسهیلات پرداخت می شود.

جولایی گفت: سقف اعتبارات در مرحله نخست ۶۰۰ میلیون بوده است که تا کنون ۴۰۰ میلیون آن به طرح های پیشنهادی اختصاص یافته است.

وی افزود: طبق دستورالعمل و تفاهم نامه ۲۰ درصد از کل مبلغ مرحله نخست در اختیار طرح های ملی در کشور با نظارت وزارت ورزش و جوانان و صندوق کارآفرینی کشور قرار می گیرد.

مدیرکل ورزش و جوانان کردستان در پایان گفت: با ابلاغ اعتبارات اختصاصی از سوی وزارت ورزش و جوانان و صندوق کارآفرینی با اطلاع رسانی قبلی مجددا کارآفرینان و افراد خلاق و نوآور در حوزه های مختلف مورد حمایت قرار می گیرند.

کد مطلب 4342660

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