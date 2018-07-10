پرداخت۴۰۰میلیون تومان تسهیلات اشتغالزایی به حوزه ورزش و جوانان

به گزارش خبرنگار مهر، حامد جولایی صبح امروز در جلسه تصویب طرح های اشتغالزایی که با حضور مدیر صندوق کارآفرینی کردستان برگزار شد، گفت: تاکنون پنج طرح در دو حوزه ورزش و جوانان با هدف تعامل و هم افزایی دانش، ایجاد اشتغال پایدار و حمایت از کارآفرینان به دبیرخانه ارسال شده است.

مدیر کل ورزش و جوانان استان کردستان عنوان کرد: طرح های ارسالی با حضور مدیر صندوق کارآفرینی کردستان مورد بررسی قرار گرفت و در نهایت پنج طرح جهت دریافت تسهیلات اشتغالزایی به صندوق معرفی شدند.

وی افزود: این طرح ها در بخش های کارگاه آموزشی خیاطی دختران و زنان بی سرپرست، بوم گردی، تولید البسه و تجهیزات ورزش های زورخانه ای و اشتغالزایی اینترنتی( سامانه اجتماعی، تجاری و گردشگری) بود که مورد بررسی قرار گرفت.

جولایی گفت: موضوع های مورد حمایت در بخش های صنایع دستی و گردشگری، فناوری اطلاعات و فناوری(فضای مجازی)، صنایع تبدیلی محصولات کشاورزی و گلخانه های با مقیاس کوچک، کفش و پوشاک، صنایه خلاق( اسباب بازی، چاپ و نشر، گرافیک، طراحی محصولات، تبلیغات و بازاریابی، موسیقی و هنرهای نمایشی، معماری و گیاهان دارویی)، طرح های حوزه توسعه صنعت بسته بندی و توسعه واحد بارانداز با هدف ایجاد شبکه فروش محصولات تولیدی روستاها می باشد.

مدیر کل ورزش و جوانان استان کردستان اظهار کرد: شخص بومی، رعایت بازه سنی ۱۸ تا ۲۹ سال به استثنای مراکز و دفاتر مشاوره تخصصی ازدواج و خانواده،سمن های اشتغالزایی آسیب های اجتماعی، اعضای فعال سازمان های مردم نهاد دارای مجوز از وزارت ورزش و جوانان، طرح های کارآفرینی و خلاق جوانان فارغ التحصیل دانشگاهی، تعاونی ها، شرکت های سهامی خاص با مدیریت جوانان می توانند از این تسهیلات استفاده کنند.

وی افزود: طرح های ارائه شده پایین تر از ۱۰۰ میلیون تومان در کارگروه استانی تصویب خواهد شد و بالاتر از این مبلغ با تأیید وزارت ورزش و جوانان به طرح ها تسهیلات پرداخت می شود.

جولایی گفت: سقف اعتبارات در مرحله نخست ۶۰۰ میلیون بوده است که تا کنون ۴۰۰ میلیون آن به طرح های پیشنهادی اختصاص یافته است.

وی افزود: طبق دستورالعمل و تفاهم نامه ۲۰ درصد از کل مبلغ مرحله نخست در اختیار طرح های ملی در کشور با نظارت وزارت ورزش و جوانان و صندوق کارآفرینی کشور قرار می گیرد.

مدیرکل ورزش و جوانان کردستان در پایان گفت: با ابلاغ اعتبارات اختصاصی از سوی وزارت ورزش و جوانان و صندوق کارآفرینی با اطلاع رسانی قبلی مجددا کارآفرینان و افراد خلاق و نوآور در حوزه های مختلف مورد حمایت قرار می گیرند.