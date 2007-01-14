دستگاه های دولتی وضعیت پژوهش حوزه زنان را روشن کنند

دکتر منیره نوبخت در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این مطلب افزود : تا سال 84 به طور مشخص 25/0 درصد بودجه های دستگاههای دولتی برای امور زنان صرف می شد که طبیتعا در دانشگاه ها و مراکزی که بودجه های پژوهش وجود داشت این میزان از بودجه پژوهشی، صرف امور زنان می شد اما در لایحه بودجه سال 85 این 25/0 درصد حذف شد و در بودجه های پژوهشی زنان ذیل برنامه ها دیده شد، بنابراین نمی توان عدد و رقم تخصیصی مشخصی را برای سال 85 در امور زنان عنوان کرد.



وی اضافه کرد : بودجه پژوهشی زنان در سال جاری در خلال بودجه دستگاه ها دیده شده است و به نظر نمی رسد نسبت به سال گذشته رشدی داشته باشد. از دستگاه های دولتی انتظار می رود که در گزارش عملکرد خود وضعیت پژوهش حوزه زنان در سال 85 را روشن کنند تا بتوان به تبعات لایحه 85 پی برد.